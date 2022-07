Dansker misser VM-finale i atletik

Den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen lykkedes ikke med at kvalificere sig til en plads i finalen ved VM i atletik, der foregår i Eugene i den amerikanske delstat Oregon.

De 12 bedste kvalificerer sig til finalen, men danskeren endte på en 20.-plads.

Landstræner Lars Nielsen har tidligere udtalt, at han forventede, at Katrine Koch Jacobsen ville få en plads i finalen.

- Desværre lykkedes det ikke for Katrine at leve op til forventningerne, og hun sluttede med et kast på 68,51 meter som nummer otte i hendes gruppe og samlet nummer 20 ud af 30 atleter, der har kvalificeret sig til VM, skriver Lars Nielsen i en mail til Ritzau.

Han skriver videre, at den blot 23-årige hammerkaster har præsteret på et niveau, der ikke tidligere er set i kvinders hammerkast i Danmark.

- Katrine er med sine 23 år en spændende atlet, der har en spændende fremtid foran sig, og næste mesterskab venter lige om hjørnet til EM i München i august.

Det var amerikaneren Janee' Kassanavoid, der klarede sig bedst i kvalifikation. Hun kastede 74,46 meter.

Katrine Koch Jacobsen var den første dansker i aktion ved VM i atletik, der startede fredag og varer frem til 24. juli.

Danmark har i alt 16 atleter med til mesterskabet. Ni af dem deltager kun på stafethold.

Landstræneren udtalte inden mesterskabet, at han var optimistisk, og at Danmark råder over en række atleter med højt niveau.

Han mener eksempelvis, at der er gode chancer for, at Ida Karstof og Mette Graveresgaard, der deltager i henholdsvis 200 meter og 100 meter hækkeløb, får en plads i semifinalen.