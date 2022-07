Dansker testet positiv for corona inden VM

VM i atletik indledes fredag, men få dage før er en af de danske udøvere testet positiv for coronavirus. Det drejer sig om diskoskasteren Lisa Brix Pedersen.

Også en person i den danske stab er testet positiv for corona. Det oplyser Dansk Atletik på sin hjemmeside.

- Ud over Lisa er også en i den danske stab testet positiv, og begge er anbragt i isolation. De har det efter omstændighederne godt.

- Der er iværksat foranstaltninger med det formål at begrænse yderligere smitte i truppen, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Inden VM-starten er det danske hold samlet i San Francisco, hvor atleterne forbereder sig og bliver testet.

Lisa Brix Pedersen, der er dansk rekordholder i diskoskast, står foran sit første internationale mesterskab. Hun blev testet positiv for corona ved en rutinetest i San Francisco.

Det er på mandag, at Lisa Brix Pedersen for første gang efter planen skal i aktion ved VM i Oregon, men hendes start er nu truet.

Dansk Atletik oplyser desuden, at man er i dialog med World Athletics for at afdække muligheder og begrænsninger.

Atletik-VM løber fra 15. til 25. juli i Eugene i Oregon.