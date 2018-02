Dansker vandt VM-guld i længdespring - nu skal han til vinter-OL

Sidste år vandt den benamputerede Daniel Wagner VM-guld i længdespring.

I marts er han med i snowboard ved vinter-PL i Pyeongchang.

Parasport Danmark meddeler i en pressemeddelelse fredag, at 24-årige Daniel Wagner er officielt udtaget som den første danske atlet.

- Det er helt fantastisk. Det er endnu en drøm, der går i opfyldelse for mig, og det er noget, jeg har arbejdet rigtig hårdt frem imod.

- Det bliver super fedt, siger Daniel Wagner, der for nylig blev kåret som årets danske paraatlet i 2017.

Ved De Paralympiske Lege i Pyeongchang stiller han op i disciplinerne banked slalom og snowboard cross.

Danskeren har kørt snowboard i ti år, og i 2015 vandt han VM-bronze.

Daniel Wagner skriver historie med sin deltagelse.

Foto: Jens Henrik Daugaard.

Ifølge Parasport Danmark er han den første dansker, der stiller op i snowboard ved vinter-PL, og han er samtidig den første medaljevinder fra et sommer-PL, der kvalificerer sig til et vinter-PL. Han hentede to medaljer ved sommer-PL i Rio i 2016.

- Det er helt unikt, hvad Daniel Wagner har opnået, siger Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark og chef de mission for den danske trup i Pyeongchang.

- Han har arbejdet ekstremt hårdt på at få sin drøm om at repræsentere Danmark ved vinter-PL til at gå i opfyldelse, og derfor er jeg rigtig glad for, at han er kommet sig helt over sin skade, så udtagelsen nu kan blive en realitet, siger han.

Yderligere en dansk paraatlet er i øjeblikket i spil til en plads ved vinter-PL.

Den alpine skiløber Kristian Schou Hedegaard, der har et synshandicap, skal i den kommende tid forsøge at samle point nok til verdensranglisten, så han kan komme med.

