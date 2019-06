Danskere skriver EM-historie

Det danske herrelandshold i fægtning leverede dansk fægtehistorie fredag, da holdet i kårde var nået til EM-finalen i tyske Düsseldorf.

Her måtte Danmark i en tæt finale se sig besejret af Rusland, der topper verdensranglisten, men EM-sølvet er aldrig før uddelt til de danske fægterne.

Det danske hold bestod af Patrick Jørgensen, Frederik von der Osten, Troels Robl og Kenneth Knudsen, og Patrick Jørgensen var i vælten til sidst, da det hele blev afgjort.

Her var danskeren oppe imod Sergey Bida, og med 28 sekunder igen udlignede Patrick Jørgensen til 28-28.

Han bragte også Danmark foran 29-28 med 22 sekunder igen, og det tvang russeren frem, og begge fægtere blev noteret for et point med 15 sekunder igen.

30-29-føringen skulle dermed forsvares, men Sergey Bida udlignede, og der skulle fægtes et minut mere, og her tog russeren sejren.

Tidligere i EM-turneringen slog Danmark de regerende verdensmestre fra Schweiz ud i et drama i kvartfinalen, da Danmark vandt med et enkelt point i overtid.

De danske fægtere kunne både glæde sig over sølvmedaljerne, men også over værdifulde point via podiepladsen ved EM i bestræbelserne på at opnå kvalifikation til OL i Tokyo.

Se også: Straffet af spøjs regel: Helt cykelhold smidt ud af løb

Se også: Droppet af Brøndby - nu scorer AC Horsens kassen på ham

Se også: Landstræner inden skæbnekamp: - Det er tosset

Mod toppen efter grusom tragedie: Har storrøver med i ringhjørnet