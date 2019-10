Den mørke side af sporten: Man kan dø

Der var kamp til det sidste, da stangspringskonkurrencen ved VM i Doha skulle afgøres.

Svenske Armand Duplantis og amerikanske Sam Kendricks duellerede på livet løs, og det endte med, at de begge rev ned på 6,02m. Kendricks tog guld, og efterfølgende blev det store tema, at det svenske stortalent havde arbejdet med for små stænger.

Duplantis forsøgte sig på 6,02. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

Det forklarer Duplantis' far til Expressen.

- Det står helt klart, at han skal have større stænger til næste års OL i Tokyo. Man har begrænset med plads, og en større stang er enorm. Stangen, han slutter med i dag, er tre numre større, end den han brugte til at klare seks meter med tidligere på året, siger Greg Duplantis.

- Når man er ung, er det meget sværere at afgøre, hvilke stænger man skal have med. Hans mindste stang nu er større end hans største tidligere året. Så hurtigt går det. Kendricks har formentlig brugt samme stang i tre år med små korrigerringer.

Sam Kendricks tog guldet. Foto: Antonin Thuillier/AFP/Ritzau Scanpix

19-årige Armand Duplantis fik sølv, men masser af ros af sin otte år ældre modstander.

- Det er en af de bedste konkurrencer, jeg har været med i. Duplantis er ikke en fyr, der leger. Det er alvor.

Amerikaneren pointerer i forbindelse med stang-problemtatikken, at det kan været dødsens farligt at gå op i størrelse som uerfaren springer.

- Det er nok den mørke side af sporten. Folk ved ikke, hvad man går igennem mentalt, når man ser på cifrene (Længden på stangen, red.). Det er farligt og unge og uerfarne, som bruger dem, kan dø.

Begge hoppere brugte en stang på 4,9 meter.

Stangspring har ramt en ny guldalder, hvor hele tre mand har været over de magiske seks meter i 2019.

