Det bliver ændret

Sko har været et stort tema de seneste år inden for atletik, da nye supersko har fundet vej til sporten og bidraget til, at der er blevet sat nye spektakulære rekorder.

Men nu kommer der nye regler, der skal ensarte skoene og sørge for, at konkurrencevilkårene bliver mere lige.

Det oplyste Det Internationale Atletikforbund, World Athletics, i en pressemeddelelse torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Således er det blevet vedtaget, at skoens sål ikke længere må overstige 20 millimeter i tykkelse.

Ifølge de aktuelle regler må sålen på atletiksko maksimalt være 20-25 millimeter tykke afhængig af disciplinen, mens grænsen er 40 millimeter til løb på vej som eksempelvis maratonløb.

Reglen, der er vedtaget på baggrund af en arbejdsgruppes anbefaling, træder dog først i kraft om knap tre år.

Det er blandt andet for at beskytte skoproducenterne, så de ikke mister afkast på de investeringer, de har lavet i udviklingen af sko til de nuværende regler.

Derfor træder den nye regel først i kraft efter OL i Paris i sommeren 2024, helt præcist 1. november.

World Athletics' skriver i en pressemeddelelse, at hensigten er at balancere mellem innovation og retfærdighed, og skoproducenterne får nu en mulighed for at tilpasse sig de kommende regler, lyder det.

Særligt Nike var fremme i skoene i sin introduktion af supersko, der har fået stor indflydelse på resultater.

Tilbage i 2016 vandt Nike-atleter guld, sølv og bronze ved OL på mændenes maratondistance i prototyper af Nikes Vaporfly.