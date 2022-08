- Jeg tror ikke helt jeg er klar over, hvad der er sket.

Sådan starter Ida Karstoft, da Ekstra Bladet fanger hende på telefon dagen efter hendes store triumf ved EM i atletik.

Den 26-årige dansker løb nemlig en fremragende tredjeplads hjem i tiden 22,72 sekunder, og det er stadig svært for Karstoft at få hovedet rundt om, hvad der lige skete fredag aften.

- Jeg tror ikke helt, jeg er klar over det, der er sket. Det er så vildt, og jeg er meget emotionel. Det er bare sindssygt, siger Karstoft.

Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Den tidligere fodboldspiller plejer normalt godt at kunne huske sine løb, men finalen var anderledes for Karstoft.

- Jeg kan ikke huske særlig meget fra løbet. Jeg plejer ellers normalt godt at kunne huske dele af det. Jeg kan huske, at jeg registrerede, at jeg lå treer, og at det faktisk ikke var så tæt, så jeg kunne nå at stikke en arm i vejret.

Drømmesæson

Ida Karstoft har gennem hele sæsonen smadret den ene rekord efter den anden, og hurtigløberen havde slet ikke regnet med at få sådan en vanvittig sæson, som hun har leveret indtil videre.

- Min træner, Michael Jørgensen, og jeg havde for mål at komme til VM og nå EM-finalen, men vi har aldrig snakket om bronze, så det er jo helt fantastisk.

Ida Karstoft har generelt været flyvende i 2022.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Tidligere på året vandt den danske løber Diamond League-stævnet i Oslo, ligesom hun også har slået den danske rekord utallige gange.

En rekord, der lige nu hedder 22,67 sekunder.

Sæsonen kan dog blive endnu bedre, når Karstoft i næste uge skal til Diamond League-stævnet i Lausanne.

Inden det løber af stablen, skal Karstoft nyde nogle fridage med familien, inden hun på tirsdag igen påbegynder træningen.