Døren er lukket

Det Internationale Atletikforbund, World Athletics (WA), fastholder udelukkelsen af Rusland.

Beslutningen er onsdag blevet truffet af forbundets kongres.

WA valgte tilbage i 2015 at udelukke det russiske atletikforbund fra samtlige konkurrencer som følge af en større skandale, hvor der blev afsløret statstyret doping i Rusland.

Oprydningen i russisk atletik bliver fulgt nøje af en uafhængig arbejdsgruppe med norske Rune Andersen i spidsen. Nordmanden fremlagde onsdag gruppens arbejde på kongressen.

På anbefaling fra bestyrelsen i WA blev det vedtaget at fortsætte suspensionen af det russiske forbund.

Indstillingen fra Rune Andersen var i den seneste rapport, at WA skal vente med at lukke Rusland ind i varmen, indtil man vurderer, at russerne lever op til samtlige krav og betingelser.

Denne uges kongres i WA bliver afholdt virtuelt.

