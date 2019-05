Dom over kvindelig stjerne: 'Sænk dit testosteronniveau'

Onsdag faldt der dom om den sydafrikanske atlet Caster Semenya skal sænke sit testosteronniveau for at fortsætte med at konkurrere

En af de største kvindelige atleter og OL-vinder, Caster Semenya, fik onsdag afgjort sin sag i Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

CAS tillader nu, at Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har regler, der betyder, at kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

Det skriver CAS onsdag i en pressemeddelelse.

Semenya selv har igennem retssagen kaldt det 'unfair', og at hun 'vil løbe naturligt'.

CAS slår fast, at sådanne regler er diskriminerende, men alligevel skal sådanne regler være tilladt for at sikre fair konkurrence.

Se også: Dansk OL-sølvvinder: Hun bør ikke løbe med kvinder

Var tilladt

Som reglerne har været indtil nu, er det tilladt at have et testosteronniveau i kroppen svarende til 10 nanomol per liter blod.

Kvinder har typisk mellem 0,12 og 1,79 nanomol per liter blod, mens mænd har et testosteronniveau på mellem 7,7 og 29,4 nanomel.

Syndromet som Caster Semenya har gør, at hendes niveau er langt højere end andre kvinders. Blandt andet derfor har Det Internationale Atletik Forbund (IAAF) ønsket at skære det tilladte niveau af testosteron ned til 5 nanomol per liter blod, hvilket de nu har tilladelse til.

Kvinderne skal holde sig på under 5 nanomol testosteron per liter blod i mindst seks måneder op mod en gældende konkurrence.

Gennem sin karriere har sydafrikanske Semenya vundet OL-guld i London og Rio de Janerio på 800-meter, mens hun også er indehaver af tre verdensmesterskaber.

Sådan reagerede hovedpersonen selv (artiklen fortsætter under opslaget):

- En svær sag

Den danske atlet Sara Slott Pedersen har selv dyster i samme disciplin som Semenya, men mener, at konkurrencen mod hende er unfair.

- Vi ville lægge samme træningsmængde og iver i vores deltagelse, men hun ville stadig have en kæmpe fordel, har hun tidligere sagt til DR.

- Det er så svær en sag. Jeg kender Semenya personligt, og hun er så sød. Men ud fra et professionelt synspunkt, synes jeg faktisk ikke, at hun skulle have lov til at konkurrere mod kvinder, siger Sara Slott Petersen

Se også: For meget mand? Verdensstjernen bider negle før afgørelse

Se også: Kvindelig stjerne afslører: - Større end folk aner

Sådan er det gået OL-stjernerne: Medaljehøst afløst af vild pengeregn