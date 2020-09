Domstol afviser Semenya-appel

Den sydafrikanske atletikstjerne Caster Semenya har lidt endnu et nederlag i sagen om en omstridt regel indført af det internationale atletikforbund, World Athletics.

Tirsdag har Den Schweiziske Forbundsdomstol afvist Semenyas appel af en afgørelse, som Den Internationale Sportsdomstol (CAS) kom frem til i maj sidste år.

Her gav CAS World Athletics medhold i, at forbundet kan kræve, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

CAS slog ganske vist fast, at sådanne regler er diskriminerende. Men man tillod reglen for at sikre fair konkurrence.

Semenya vandt OL-guld på 800 meter ved OL i både 2012 og 2016. Hun har også vundet VM tre gange på distancen.

Sydafrikaneren har de seneste år været i fokus på grund af sin centrale rolle i sagen mod World Athletics.

Den fik sin spæde start i august 2009, hvor Caster Semenya vandt VM-guld i Berlin på 800 meter-distancen. World Athletics - dengang kendt som IAAF - vurderede, at hun skulle kønstestes på grund af hendes overvældende præstation.

Resultatet kom aldrig frem, men Semenya fik lov til at beholde sin medalje. IAAF nægtede dog efterfølgende at lade hende stille i internationale konkurrencer. Det blev starten på en længere tvekamp mellem de to parter.

IAAF indførte efterfølgende i april 2011 den kontroversielle regel om, at kvinder som Semenya skal nedsætte deres niveau af testosteron for at kunne stille op i konkurrencer.

Siden har Semenya forsøgt at bekæmpe den. Det er endt med op- og nedture. Hun har i flere omgange fået medhold og kunne stille op til eksempelvis OL i 2012 og 2016, men senest har CAS altså givet World Athletics medhold, og nu har en anden domstol altså stadfæstet den beslutning.

Fordi den omstridte regel kun var rettet mod mellemdistanceløbere som netop Semenya, meddelte hun i marts, at hun fremover ville satse på 200-meterdistancen.