Doping og løgne kan give løber lang pause

Titus Ekiru har løbet den sjettehurtigste maraton i historien, men den nu 31-årige kenyaners karriere kan snart være slut. Han er nu midlertidigt suspenderet.

Et par gamle dopingsager mod ham er blevet taget op igen, da atletikkens integritetsenhed (AIU) mener, at Ekiru har løjet for dopingmyndighederne.

AIU oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at Ekiru risikerer op til ti års udelukkelse.

To gange i 2021 afleverede han dopingtest indeholdende spor af forbudte stoffer efter at have triumferet i henholdsvis Milano og Abu Dhabi med et halvt års mellemrum.

Det er dog ikke selve de positive test, som kan give den potentielt lange karantæne. Det er, at han i begge tilfælde indsendte dokumenter, som viste, at han havde tilladelse til at bruge de ulovlige præparater.

Problemet er, at AIU har fundet ud af, at de dokumenter var forfalsket.

Ekiru vandt i Milano i 2021 i tiden 2 timer, 2 minutter og 57 sekunder, som er den sjettehurtigste i historien. Verdensrekorden lyder på 2 timer, 1 minut og 9 sekunder sat af kenyaneren Eliud Kipchoge i Berlin sidste år.