Dopingskandale: Her er straffen

De to kvindelige maratonløbere Diana Kipyokei og Purity Rionoripo kommer ikke til at konkurrere i de kommende år.

De er nemlig blevet tildelt dopingkarantæner på henholdsvis seks og fem år.

Det oplyser Atletikkens Integritetsenhed i en pressemeddelelse.

Diana Kipyokei blev knaldet for en dopingforseelse, efter at hun i oktober 2021 havde vundet det traditionsrige Boston Marathon.

Her afleverede hun en dopingprøve med spor af kortisonpræparatet triamcinolon, der optræder på den forbudte liste

Siden forsøgte hun at forklare sin dopingsynd ved at give vildledende og falsk information, men det blev opdaget.

Brugen af det forbudte stof koster hende to års karantæne, mens forsøget på at snyde koster hende fire år. Dermed bliver det altså til samlet seks år i skammekrogen.

Annonce:

Purity Rionorip, der i 2015 vandt CPH Half Marathon i København, er dømt efter et fund af det forbudte stof furosemid i en dopingprøve fra maj i år.

Da hun skulle forklare sig, oplyste hun, at hun havde fået ordineret medicin som led i behandlingen af en ankelskade.

Undersøgelser afslørede dog, at hun havde fusket med sine recepter, så det forbudte stof fremgik af dem, skriver Atletikkens Integritetsenhed i sin pressemeddelelse.

Brugen af det forbudte stof koster hende to års karantæne, mens hendes falske forklaringer giver hende tre år. Det bliver til samlet fem år i skammekrogen.

En tredje kenyansk maratonløber, Betty Wilson Lempu, blev knaldet for doping cirka samtidig som Diana Kipyokei i efteråret 2021. Hendes sag er endnu ikke afsluttet, da man har fået nye oplysninger om overtrædelser.

Fordi sagerne ligner hinanden så meget, bemærker Brett Clothier, der er øverste chef i Atletikkens Integritetsenhed, at man holder ekstra øje med falske forklaringer, og at man benytter sig af alle hjælpemidler for at opdage den slags.

Annonce:

Atletikkens Integritetsenhed er en uafhængig enhed stiftet af World Athletics, der er det internationale atletikforbund.