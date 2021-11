Dræbte sin kæreste: Tæt på prøveløsladelse

Det er snart ni år siden, at det sydafrikanske sprinter-ikon Oscar Pistorius skød og dræbte sin kæreste Reeva Steenkamp med skud gennem en dør til toilettet i parrets hjem i Pretoria.

Para-atleten forklarede i retten, at han forvekslede kæresten med en indbrudstyv, men den forklaring mødte modstand i retten.

Drabssagen endte til sidst i højesteret, og her blev Pistorius idømt 15 års fængsel.

Nu er mere end halvdelen af hans straf afsonet, og det betyder, at den benamputerede verdensrekordindehaver er berettiget til prøveløsladelse.

Det skriver BBC.

Men inden en potentiel prøveløsladelse skal den sydafrikanske atletikstjerne tage del i 'genoprettende retfærdighed', hvor gerningsmænd stilles til ansvar for deres handlinger og møder offeret (eller familien hertil, red.) ansigt til ansigt, hvor man erkender sin kriminelle ageren.

Følelserne sad helt ude på tøjet hos Oscar Pistorius under retssagen om drabet på kæresten Reeva Steenkamp. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters/Ritzau Scanpix

Reeva Steenkamps advokat Tania Koen har ifølge BBC sagt, at man gerne vil deltage i den genoprettende retfærdighed.

- Juni Steenkamp (moren, red.) har altid sagt, at hun har tilgivet Oscar (Pistorius, red.), men det betyder ikke, at han ikke skal betale for det, han har gjort, siger hun ifølge BBC og tilføjer:

- Barry Steenkamp (faren, red.) kæmper lidt mere med det, men det er noget, han bliver nødt til at give udtryk for på det rette tidspunkt.

Oscar Pistorius under retssagen i Pretoria i Sydafrika. Foto: Siphiwe Sibeko/Ritzau Scanpix

Derudover pointerer advokaten, at de sydafrikanske myndigheder også vil tage udgangspunkt i en lang række rapporter skrevet af fængselsfunktionærer og andre fagpersoner.

Både Juni og Barry Steenkamp er angiveligt chokerede over, at den mangedobbelte PL-guldvinder snart er berettiget til en potentiel prøveløsladelse, selvom det ikke bliver før marts 2023.

BBC fortæller også, at såfremt Pistorius bliver bevilget prøveløsladelse, vil han afsone resten af sin straf derhjemme med regelmæssigt rapportering til fængselsbetjente.