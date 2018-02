Efter bomben: Usain Bolt kædes sammen med AaB-guldtræner

Drømmen har været Manchester United eller Borussia Dortmund, men det kan blive et helt tredje sted, at verdens hurtigste mand, Usain Bolt vil starte sin fodboldkarriere.

Det har heddet sig, at der var tale om et reklamebesøg, da hurtigløberen fra Jamaica for nogle uger siden gæstede Malmelodi Sundowns i Sydafrika.

Her er træneren i øvrigt en vis svensker, Erik Hamrén, som udover at have stået i spidsen for Sveriges landshold fra 2009 til 2016 var chefen, da AaB blev danske mestre i 2008.

- Usain Bolt har kun været her, fordi vi har samme sponsor, Puma, fortalte Erik Hamrén til svensk presse om besøget af verdensstjernen, som efter sit farvel til løbebanerne igen begyndte at tale om at blive fodboldspiller.

Det sagde den 31 årige Jamaica-løber flere gange, da han løb fra alt og alle og satte verdensrekorder på 100 m og 200 m samt 4 x 100 m og ryddede bordet for OL- og VM-medaljer.

Kun i afskedsløbet, 100 m finalen i Rio de Janeiro, blev han slået på den store scene bl. a. af den tidligere dopingdømte Justin Gatlin, USA.

Efter at Usain Bolt selv sprængte en bombe og meddelte, at han har skrevet en fodboldkontrakt med en unavngiven klub, er der blevet spekuleret og gættet flittigt.

Nu har Malmelodi Sundowns bidraget til spekulationerne med et kraftfuldt hint.

- Fodbold vil aldrig være det samme. Find ud af det i morgen, skrev klubben på sin hjemmeside.

Nu er opslaget blevet pillet af, men flere medier har læst, hvad Sydafrikas førende klub nåede at melde ud.

De mange dobbelte mestre, Malmelodi Sundown er suverænt tophold i den sydafrikanske liga med et forspring på fem point til Kaizer Chiefs.

Også i den afrikanske udgave af Champions League har Erik Hamréns nye hold stolte traditioner, så det er et af Afrikas allerbedste hold, som måske vil præsentere verdens hurtigste fodboldspiller.

