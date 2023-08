Efter feber-heat: - Så længe der er en hjertestarter

I Norge er der VM-rus lige for tiden. I atletik altså.

For broderfolket mod nord har flere bejlere til medaljer og har i 400 meter hækkeløberen Karsten Warholm allerede fået en guldmedalje.

Den blev Jakob Ingebrigtsen snydt for på 1500 meteren, hvor storfavoritten måtte nøjes med en sølvmedalje.

Den hurtige nordmand har dog en mulighed mere på 5000 meter, hvor han er forsvarende verdensmester, og hvor han torsdag løb semifinale. Inden den afslørede han, at han har været småsløj og løb heatet med lidt feber.

Alligevel fik han kæmpet sig i mål som nummer tre og i årsbedste - men det holdt hårdt, afslørede han efterfølgende til norske VG.

- Det går lidt i hjertet. Men så længe der er en hjertestarter i området, så går det nok.

- Jeg vil gerne vinde og vinde overlegent. Men så kan jeg ikke have det, som jeg har det nu,

- Jeg føler ikke, at min krop er der, hvor den skal være. Jeg er heldig, at heatet var så langsomt, sagde Jakob Ingebrigtsen.

Han er glad for, at finalen først skal løbes søndag aften, og at han derfor har lidt tid til at komme sig.

Jakob Ingebrigtsen bliver nummer tre, mens landsmand Narve Nordås lidt heldigt bliver nummer otte og kommer i finalen. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

Der får han ikke følgeskab af storebror Henrik, der ikke kom videre fra sit heat - men til gengæld er der igen norsk drama, da Narve Nordås kvalificerede sig.

Han bliver såmænd trænet af Ingebrigtsens far, der er blevet droppet som træner af alle tre Ingebrigtsen-brødre.

Men det var lige ved at kikse for Nordås, der blev nummer otte i sit heat og altså kom til finalen på yderste mandat:

- Jeg talte forkert. Jeg så mig omkring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - men jeg så ikke til højre. Der kom Paul Chelimo. Jeg slappede af, for jeg troede, at jeg var i top-otte.

- Men jeg var heldig. Jeg troede, at jeg var i kontrol, men jeg havde nul kontrol, sagde han til NRK.

De to nordmænd mødes igen i finalen, der bliver løbet søndag kl. 20.20 i Budapest.