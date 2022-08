Får kvalme hver gang

Hun har seks danmarksrekorder og nu også en EM-bronzemedalje.

Ida Karstoft har indtaget den danske atletik-scene med storm.

Fredag aften overgik den 26-årige hurtigløber sig selv, da hun vandt EM-bronze i kvindernes finale på 200-meter.

Alt er dog ikke helt fryd og gammen for den nye stjerne.

I et interview med DR umiddelbart efter fredagens flotte resultat fortalte Karstoft, at hun får kvalme efter hvert løb. Hun er dog sikker på, at der er meget mere at hente i fremtiden, hvis hun får styr på de sidste foranstaltninger.

- Der er så meget mere at hente. Jeg snakkede med min træner om, hvorfor jeg får kvalme efter hvert løb. Og altså, jeg er ikke i form, siger Karstoft.

- Jeg har ikke lavet et ordentligt træningspas siden maj. Jeg har holdt mig i gang med konkurrencer, så jeg føler, der er meget mere at komme efter, og jeg glæder mig til at se, hvad det bringer.

Schweiziske Mujinga Kambundji løb med guldet og var naturligvis godt tilfreds ligesom danske Karstoft. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Annonce:

Til Ekstra Bladet forklarer Karstoft, at det er meget indviklet at forklare, hvorfor kvalmen kommer, men det skyldes, at det er svært at sprint-udholdenheden har været svær at holde vedlige henover sommeren.

Finalen i 200-meter startede lidt haltende for Karstoft, men som løbet skred frem fik danskeren mere og mere fart i stængerne og endte altså med at tage bronzen foran briten Jodie Williams.

Karstoft havde inden finalen ikke turde drømme om en medalje, men det lykkedes for danskeren, der kalder det kæmpe stort.

Ida Karstoft har generelt været flyvende i 2022.

Tidligere på året vandt den danske løber Diamond League-stævnet i Oslo, ligesom hun også har slået den danske rekord på 200 meter utallige gange.

En rekord, der lige nu hedder 22,67 sekunder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Historisk dansk præstation: Vinder EM-bronze

Dansk stjerne-håb: - Overvældende