Fænomenets kæmpe triumf: Første gang nogensinde

Der jubles på de norske fjelde onsdag aften. For første gang nogensinde er en nordmand kåret som årets mandelige atletikudøver.

Ikke overraskende er det 25-årige Karsten Warholm, der har modtage ttitlen af det internationale atletikforbund, IAAF.

- Det var også på tide, sagde World Athletics-præsident Sebastian Coe ifølge VG ved overrækkelsen.

Nordmanden var favorit til at vinde prisen allerede i 2019, men Eliud Kipchoge fra Kenya blev vurderet bedre på 5000 meter end Warholm på 400 meter hæk.

I år er der ingen tvivl.

Det lykkedes nemlig for Karsten Warholm at slette Kevin Youngs verdensrekord - der havde stået printet siden 6. august 1992 med 46,78.

Altså lidt over en måned efter Danmark vandt EM i fodbold. Det er dæleme mange år siden, selv om mange danskere husker det som i går.

Kevin Young fra USA ramte sidste hæk, da han satte verdensrekord i 400 meter hæk ved OL i Barcelona. Foto: John Gaps III/AP/Ritzau Scanpix

1. juli løb nordmanden 46,70 på Bislett Stadion i Oslo - og i OL-finalen skar han yderligere i verdensrekorden, da uret i Tokyo stod stille på 45,94. Altså tæt på et sekund hurtigere end 1992-rekorden.

Tiden rakte selvklart til Norges første OL-guld i 400 meter hæk.

- Da jeg så tiden, tænkte jeg, at det måtte være en fejl. Jeg havde ikke set den komme, sagde han til Sebastian Coe.

Atletikens verdens formand ville vide, om Warholm har flere verdensrekorder i benene.

- 44? Måske! Nej, jeg vil arbejde hårdt, men det bliver vanskeligere og vanskeligere efterhånden, som vi presser grænserne, svarede Warholm, der er ubesejret i 22 hækkeløb i træk.

Jamaicas Elaine Thompson-Herah vandt titlen hos kvinderne. Sprinteren har haft et eventyrligt år, hvor den ubestridte optur kom under OL i Tokyo,. Her vandt hun guld på både 100 og 200 meter, ligesom det også blev til gyldent metal i 4 x 100 meter stafet.

