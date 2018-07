Fastholder Ruslands udelukkelse - havde håbet på noget andet

De russiske atletikudøvere er stadig udelukket af det fornemme selskab i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), kort før at EM i atletik begynder i Berlin.

Det meddeler nordmanden Rune Andersen, der er medicinsk ekspert og leder af IAAF's oprydningsarbejde i Rusland, i en udtalelse til nyhedsbureauet AFP i forbindelse med forbundets møde i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

- IAAF's Council har enstemmigt besluttet, at Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) ikke bliver taget tilbage på nuværende tidspunkt, siger Rune Andersen.

Ruslands atletikudøvere har været udelukket i flere år på grund af afsløringer om systematisk doping.

Det er konkluderet i den omtalte McLaren-rapport fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

Ifølge Rune Andersen har russerne dog vist sig samarbejdsvillige i forsøget på at leve op til kravene for igen at kunne deltage som nation i atletikkonkurrencer.

- I nogle tilfælde har de leveret mere, og i nogle tilfælde har de leveret mere, end der kræves, siger Rune Andersen.

Han pointerer, at russerne skal leve op til tre krav for at blive taget til nåde igen.

Rusaf skal betale IAAF's omkostninger i forbindelse med hele dopingsagen og ikke mindst i forbindelse med det efterfølgende oprydningsarbejde.

Det Russiske Antidoping Agentur (Rusada) skal ligeledes ind under Wada igen, og det kræver, at Rusland anerkender, at sportsministeriet i landet stod bag den systematiske doping.

Det tredje krav er, at de russiske myndigheder giver adgang til dopingtest, der er foretaget i Rusada-regi på laboratoriet i Moskva mellem 2011 og 2015.

Præsidenten for IAAF, Sebastian Coe, siger:

- Der har været fremskridt på nøgleområder, men der er stadig nogle huller, der skal lukkes. Vi har skabt forandringer, og det er levedygtige forandringer, men vi er ikke på det punkt, hvor alle elementer i kriterierne er blevet mødt.

Præsidenten for Rusaf, Dmitry Shlyakhtin, er skuffet over beslutningen fredag.

- Jeg kan ikke skjule, at vi håbede på en positiv beslutning efter en delvis genopbygning af det russiske atletikforbund. Desværre er det ikke sket. Vi vil dog fortsætte arbejdet, siger præsidenten ifølge AFP til Tass, som er det russiske nyhedsbureau.

De russiske atletikudøvere blev udelukket fra OL i Rio som følge af McLaren-rapporten, ligesom at de russiske atletikudøvere også var udelukket fra VM i atletik i fjor.

Rusland var som nation også udelukket fra at deltage ved vinter-OL, der blev afholdt i februar i år i Pyeongchang. Mange russiske atleter fik dog lov til at deltage under neutralt flag.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ophævede Ruslands karantæne efter vinter-OL i februar.

Ved indendørs atletik-VM i Birmingham i begyndelsen af marts, konkurrerede en del russere under neutralt flag.

EM i atletik begynder 7. august i Berlin.

