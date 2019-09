Filmet med skjult kamera: Her ryger de i fælden

To kenyanske landsholdsløbere er taget på fersk gerning i at få sprøjtet epo ind i kroppen, blot få dage før VM i atletik begynder i Doha.

Det fortalte den tyske tv-station ZDF søndag aften i sin 'Sportreportage am Sonntag'.

Navnene på de to atleter fremgår ikke, men ZDF mener at vide, at der er tale om to af landsholdets dygtigste løbere, en kvinde og en mand - og dermed medaljekandidater ved det forestående VM.

Det er tv-stationen selv, der har været i Kenya og foretaget den skjulte optagelse på et lokalt apotek. Her ses de begge få sprøjtet stoffet, der efter sigende er det ulovlige epo, ind i blodårerne.

En læge, der ønsker at være anonym, siger til ZDF:

- Ingen doper sig lige før løbet eller en vigtig konkurrence, her bruger de epo i træning. Fra det nuværende landshold havde jeg alene otte løbere, siger han.

Afslørende dokumenter

Det nationale atletikforbunds talsmand Barnabas Korir forsøger at forklare situationen:

- Vi sørger for, at vores landshold følger reglerne. Med dette landshold har fokus været endnu mere intensivt, der har været afviklet flere seminarer, og vi har testet flere gange. Udøverne kender konsekvenserne: Tager man doping, ryger man af holdet og bærer aldrig Kenyas nationale farver igen, siger Korir.

ZDF føjer dog et niveau mere til historien.

For man dokumenterer, at det nationale atletikforbund samarbejder med antidopingagenturet i Kenya, ADAK.

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst

Således ligger ZDF inde med et dokument, der bekræfter, at de to organisationer samarbejder om at holde positive dopingprøver skjult.

- De skjuler resultater fra forskellige atleter, så en atlet ikke kan udelukkes. Kenyas atletikforbund og ADAK arbejder sammen og tjener penge på det. Atleterne og deres ledere skal betale for det, siger vedkommende.

Ved VM for to år siden vandt Elijah Manangoi (i midten) guld på 1500 meteren foran landsmanden Timothy Cheruiyot (til højre). Til venstre ses Asbel Kiprop, der blev nier i finalen. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

I dokumentet som ZDF er kommet i besiddelse af, står: 'Både atletens A- og B-prøve er positiv. Lad os mødes så hurtigt som muligt og diskutere dette'.

Et andet dokument, man er i besiddelse af, forklarer, at 'forbundet har muligheden for at sikre en suspenderet atlet friheden, og vi samarbejder med relevante myndigheder'.

Kenya risikerer udelukkelse

Tv-stationen har naturligvis givet dokumentationen videre til IAAF, det internationale atletikforbund, og her er chefen fra forbundets uafhængige antidopingenhed, AIU, Brett Clothier, bestyrtet.

- Dette er meget alvorlige påstande, og vi er ikke så naive at tro, at sådanne problemer og korruption ikke findes i Kenya. Vi er altid åbne for tip og forsøger at undersøge disse påstande, siger han.

TV-klip fra ZDF

TV-klip fra ZDF

Clothier minder om, at det i sidste ende kan føre til en fuldstændig suspendering af Kenya i atletiksammenhæng. Den reaktion kommer i forlængelse af en periode, hvor Kenya er et af fem lande, som man har haft under såkaldt 'intens' overvågning.

- Der er meget strenge regler og foreskrifter fra vores side, som de skal overholde. Hvis man ikke overholder disse regler, kan verdensforbundet med sin udøvende magt fuldstændigt suspendere landet, siger han.

Ved det seneste VM (i 2017) vandt Kenya fem guldmedaljer, to af sølv og fire bronzemedaljer. Kun USA klarede sig bedre. I 2015 toppede Kenya tabellen. Kenya har været i top 3 ved de seneste seks VM.

VM i atletik afvikles 27. september til 6. oktober.

