Fire års fængsel efter skandale

Den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack straffes med fire års fængsel - hvoraf de to år er betinget - samt en bøde på 3,7 millioner kroner for korruption i en russisk dopingskandale.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP onsdag.

Diack, der var præsident i IAAF fra 1999 til 2015, var blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af kroner for at dække over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Lamine Diack blev i 2015 afløst som præsident af Sebastian Coe.

Diacks regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

IAAF hedder i dag World Athletics.