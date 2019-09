Forlod VM-stank omgående: - Aldrig oplevet noget lignende

Se også: Verdens klammeste mad? - Kunne ikke spise det

Der er kun tre af år til verdens bedste fodboldspiller kommer til Qatar for at spille VM. I øjeblikket er det atletik-udøverne, der er på besøg i rigmandslandet, men der er tilsyneladende ikke brugt mange penge på gode hoteller.

Den norske VM-trup valgte således straks efter ankomst at forlade det tildelte hotel og finde et nyt.

- Der var kloakstank, mug i badet og dårlig hygiejne, fortæller topidrætschef Erlend Slokvik til NRK.

Han har nu fundet et nyt hotel til de norske atletik-stjerner, og det vækker glæde.

- Da jeg gik ind i mit rum følte jeg, at jeg fik en klump i halsen. To uger her, tænkte jeg. Så jeg blev lidt lettet over, at det ikke bare var mig, der reagerede sådan, siger langdistanceløberen Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Billedskønne Amalie: Derfor valgte hun Danmark fra

- Jeg har været med til seks verdensmesterksaber, men jeg har aldrig oplevet noget lignende af et mesterskabshotel.

- Det er helt afgørende, at vi er flyttet, siger hun.

Artiklen fortsætter under billederne

Puha, der stinker, ser Grøvdal ud til at tænke - og det gjorde der på første hotel til VM i Qatar. Foto: David J. Phillip/Ritzau Scanpix

Se også: Blev kun 31 år: OL-finalist fundet død i svømmebassin

Se også: Historisk øjeblik: Skadet Usain Bolt udgår i sidste løb

En anden af de norske atletikstjerner sammenligner hotellet med at være på lejrskole som lille, mens det droppede hotel ærgrer sig over, at det norske landshold forlod stedet uden overhovedet tale med hotelledelsen.

I første omgang betaler det norske atletikforbund regningen på flere hundredetusinde kroner for det nye hotel, men man kommer til at kræve erstatning, da VM-arrangøren skal stille med gratis overnatning.

Norge er sammen med Sverige en af de førende europæiske atletiknationer, mens Danmark kun stiller med ni atleter.

I 400 meter hæk er det OL-medaljevinderen fra Rio Sara Slott Petersen, mens Anna Emilie Møller stiller op i 3000 meter forhindringsløb og på 5.000-meteren.

Thijs Nijhuis stiller op i maraton, mens Danmark har seks deltagere med, der skal løbe 4x100 meter stafet - bruttotruppen tæller Mathilde Kramer, Ida Karstoft, Louise Østergård, Mette Graversgaard, Astrid Glenner-Frandsen og Emma Beiter Bomme. Foreløbig har de dog ikke brokket sig over hotelforholdene.

Se også: Udelukket fra OL: Dansk verdensmester vil have hævn

Se også: Ingen genkender verdensstjernen: Arbejder hemmeligt

90'ernes stjerner: Her er OL-heltene i dag