Fornyet corona-frygt: Aflyser maraton med kort varsel

Beijings maratonløb 31. oktober er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af udbrud af coronasmitte i Kina.

Det oplyser arrangøren af maratonløbet. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til mandag dansk tid.

I den forgangne weekend skulle der have været afholdt et maraton i Wuhan, men det blev ligeledes aflyst på grund af bekymring for en opblussen af smittetilfælde.

Omkring 26.000 deltagere skulle have deltaget i gårsdagens maraton i Wuhan, som er byen, hvor coronavirusset første gang blev identificeret.

Til maratonløbet i hovedstaden Beijing næste søndag var et endnu større felt på omkring 30.000 ventet.

Kina har konsekvent grebet til foranstaltninger ved de mindste tegn på nye udbrud af smitte med covid-19, og har haft succes med at inddæmme virusset.

En voksende risiko

Søndag advarede sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters om, at det seneste smitteudbrud sandsynligvis vil sprede sig yderligere.

Alle regioner i landet blev bedt om at skærpe overvågningen og opfordrede borgere til at begrænse rejser på tværs af provinserne.

Den seneste uge er der konstateret over 100 smittetilfælde fordelt på 11 provinser. De fleste sættes i forbindelse med besøg af grupper af turister.

- Der er en voksende risiko for, at udbruddet kan sprede sig yderligere, sagde Mi Feng, der er talsmand for Kinas Nationale Sundhedskommission.