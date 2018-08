Fuldstændig vanvittigt: Norsk komet i eventyrlig opvisning

Hvor skal man næsten starte.

Han er ikke en ny stjerne på atletik-scenen, men han er en af dem, der lyser allerklarest lige nu.

Det 17-årige naturtalent Jakob Ingebrigtsen har gjort det igen. Teenageren er blevet europamester for anden dag i træk.

Mindre end 24 timer efter, at han havde smadret feltet af europæiske konkurrenter ved finalen på 1500 meter - som den yngste vinder nogensinde - baskede han alle sine modstandere igen.

Denne gang på 5000 meter-distancen, hvor han triumferede i tiden 13:17.06.

Han gjorde det foran sin bror Henrik, der tog sølvet, og dermed fuldendte duoen en helt eventyrlig aften for familien Ingebrigtsen, som for længst er blevet et af de absolutte topnavne i norsk elitesport.

Det kunne sågar være blevet til en ren norsk top tre i finalen på 5000 meter, hvis den tredje bror i den lynhurtige søskendeflok, Filip Ingebrigtsen, var mødt op i feltet lørdag aften.

Men en skade, der blev pådraget under fredagens finale på 1500 meter-distancen, tvang ham til afbud, og så måtte Henrik og Jakob forsøge at holde liv i de norske medaljedrømme.

Den drøm skulle blive til virkelighed, og undervejs i den medrivende finale kommunikerede brødrene endda med hinanden, mens luften blev tømt ud af lungerne.

På de sidste 200 meter var de så alene. Sammen. De sekunder og meter bliver et øjeblik til historiebøgerne. Ikke bare i Norge.

- Vi sprængte det i småstykker, og vi er i så god form begge to, sagde Henrik Ingebrigtsen til NRK efter målstregen.

- Det her var vildt fedt. En drøm, der gået i opfyldelse for mig og Henrik, lød det fra vinderen Jakob.

Deres far og træner Gjert Ingebrigtsen, fulgte selvfølgelig med, mens de 12 og en halv omgange blev tilbagelagt på det olympiske stadion i Berlin.

Han ved godt, at hans yngste søn er et helt særligt talent der sin unge alder taget i betragtning har masser succes foran sig.

- Jakob præsterer igen et vanvittigt stykke arbejde. Han trækker feltet på den sidste runde. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre med ham. Jeg må give ham fri i et par år. Jeg er uden ord. Det her så vildt, siger Gjert Ingebrigtsen til VG.

