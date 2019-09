Går kold i VM-finale

Norge havde tre skud i bøssen i kampen om medaljer i finalen i mændenes 5000 meter ved VM i atletik i form af de tre Ingebrigtsen-brødre, men ingen af dem kom på podiet.

Se også: Skandale-VM er en tragedie

Det 19-årige stortalent Jakob Ingebrigtsen var tættest på. Han lå forrest, da der manglede få hundrede meter, men gik fuldstændig kold og kæmpede sig i mål i tiden 13 minutter og 2,93 sekunder.

Han blev overhalet fire gange og måtte nøjes med en femteplads, mens bror Henrik Ingebrigtsen blev nummer 13 og dermed næstsidst. Filip Ingebrigtsen udgik.

Muktar Edris fra Etiopien vandt VM-guld. Foto: Ritzau Scanpix

Løbet blev vundet af etiopiske Muktar Edris, som forsvarede sit VM-guld i tiden 12 minutter og 58,85 sekunder. Landsmanden Selemon Barega blev toer, mens canadiske Mohammed Ahmed tog bronze.

Det yngste og største medaljehåb blandt Ingebrigtsen-brødrene havde fundet vej til finalen på dramatisk vis.

Jakob Ingebrigtsen kvalificerede sig i første omgang via en fjerdeplads i sit heat, men han blev siden diskvalificeret for at træde uden for stregerne.

Den afgørelse ankede nordmændene, og en jury i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) gav Norge medhold.

Se også: Skandaløse scener ved VM: Det er en katastrofe!

Se også: Stormede ind i historiebøgerne: Det er mental sejhed

Se også: Sprinter sig til fjerde VM-guld