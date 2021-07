Gigantisk straf: Udelukket i seks år

Den russiske højdespringer Danil Lysenko er blevet udelukket i seks år.

To af årene er dog betingede, og 24-årige Lysenko kan dermed vende tilbage til atletikken 3. august 2022, medmindre han tages i at bryde antidopingreglerne igen.

Russeren misser OL i Tokyo denne sommer og næste års VM i Eugene.

Han straffes, fordi han ikke har oplyst korrekt om sine såkaldte whereabouts, og fordi han har fiflet med resultatprocessen.

Karantænen blev mandag bekræftet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men var oprindelig blevet udstukket af Atletikkens Integritetsenhed (AIU).

I modsætning til AIU's dom har CAS valgt at lægge vægt på, at Lysenko har hjulpet med af fælde Dmitry Shlyakhtin og Artur Karamyan, der begge er tidligere topembedsmænd i Ruslands Atletikforbund (Rusaf).

Lysenko blev i 2018 suspenderet, fordi han i tre tilfælde ikke havde været at træffe, når antidopingmyndighederne mødte frem til dopingtest.

Der blev iværksat en undersøgelse, og året efter meddelte AIU, at embedsfolk i det russiske atletikforbund havde obstrueret arbejdet med forkerte forklaringer og manipulerede dokumenter.

Shlyakhtin, tidligere Rusaf-præsident, blev af en disciplinærkommission i Det Internationale Atletikforbund udelukket i fire år, og flere andre er også blevet straffet.

Lysenkos træner, Evgeniy Zagorulko, blev også idømt fire års karantæne, men døde i april.

- Hermed lukkes en sag, der viser, hvor langt nogle personer vil gå for at snyde, men også viser AIU's evner til at undersøge en sådan adfærd, siger AIU's formand, Brett Clothier, i en udtalelse.