Gravid amerikansk løbestjerne døde angiveligt i fødsel

Den amerikanske tidligere verdensmester i 100 meter løb Tori Bowie døde som følge af fødselskomplikationer.

Det viser en obduktionsrapport ifølge flere amerikanske medier.

Den tidligere verdensmester og olympiske medaljevinder Tori Bowie døde i begyndelsen af maj i en alder af 32 år.

Hun blev den 3. maj fundet død i sit hjem i Orange County i delstaten Florida af politibetjente, som var blevet sendt ud for at tjekke op på hende, efter at venner og familie ikke havde hørt fra hende i flere dage.

Obduktionsrapporten viser ifølge USA Today, at Tori Bowie var gravid i ottende måned, og at hun døde, mens hun var i fødsel.

Retsmedicinere vurderer, at hun kan være død af svangerskabsforgiftning eller åndedrætsbesvær.

Tori Bowie vandt i 2017 verdensmesterskabet i 100 meter løb og var ved OL i 2016 spydspidsen for det amerikanske stafethold, som vandt guld på 4 x 100 meter.

- Tori var et smukt menneske og havde et smil, der fik dig til også at smile, skrev den pensionerede amerikanske sprinter Justin Gatlin på Instagram kort efter nyheden om Bowies død.

Tori Bowie blev opfostret af sin bedstemor på landet i delstaten Mississippi.

I 2014 skiftede hun sportsgren fra længdespring til løb.

Den Internationale Olympiske Komités (IOC) formand, Thomas Bach, udtalte i en erklæring efter hendes død, at han er chokeret og bedrøvet.

- I dette sorgens øjeblik vil jeg udtrykke mine dybfølte kondolencer til hendes familie og venner. Sportens verden har mistet en sand vinder, udtalte han.

Ifølge USA Today viser obduktionsrapporten, at Bowie blev anslået til at være gravid i ottende måned, da hun havde et 'veludviklet foster'.

Obduktionsrapporten konkluderer, at hun led en naturlig død.