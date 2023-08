Groteske scener: Hvad laver hun dog der?

Nasra Abukar Ali er færdig ved sommer-OL for universitetsstuderende.

Det tog hende 21 sekunder.

Legene, der finder sted i kinesiske Chengdu i disse dage, kommer nok ikke til at savne hende nævneværdigt, for hun må være blandt de dårligste, der nogensinde har stillet op – på tværs af konkurrencer.

Sådan lidt á la Eddie the Eel ved OL i 2000.

Men hvor svømmeren fra Ækvatorial Guinea havde lært at svømme otte måneder inden sin olympiske debut, der i øvrigt er gået over i historien, er det tvivlsomt, om Nasra Abukar Ali har lært at løbe.

Det indledende heat i Chengdu gav ikke svar på spørgsmålet.

Gik omgående viralt

Hun stillede op og gennemførte. Men hvor de andre 52 løbere i de i alt syv heats løb på 11-13 sekunder, tog det altså Nasra 21 at komme over målstregen.

Tv-billederne af løbet er gået viralt, som sådan noget gør nu om dage. Og som TV 2 skrev engang:

”Og nogen syns måske det var lidt synd, og andre skreg af grin’.

Måske fordi det er tydeligt, hvor utrænet hun er, og hvor elendigt hun synes at passe ind i de opstillede rammer.

De øvrige deltagere gør sig klar og blæser ud af startblokkene, da startskuddet lyder. Nasra kommer også afsted, men kameraet taber hende hurtigt af syne, da hun sakker uhjælpeligt bagud. Og da de øvrige deltagere få sekunder senere kommer over målstregen, er der stadig tid til at fokusere på vinderen med nærbilleder, inden der igen zoomes ind på opløbet, hvor Nasra tøffer over linjen.

Kan ikke lade som ingenting

De sidste meter synes hun endda at sætte tempoet ned, hvorfor man kan gisne om, hvorvidt hun måske kunne have nappet den i 20 sekunder, hvis hun havde anstrengt sig.

Steffen Brandt sang i øvrigt også: ’Langt de fleste lod som ingenting’.

Havde det været Eddie the Eel, havde vi også ladet som ingenting. Men Nasra har familiære forbindelser, der anstrenger det hele betragteligt.

For hun er niece til det somaliske atletikforbunds seniorvicepræsident, Khadija Aden Dahir. Og anklager om påstået nepotisme dukkede op online, hurtigere end Nasra kunne løbe distancen.

- Det dér er niecen til det somaliske atletikforbunds præsident. Hvad forventer du? Nepotisme; Vi har gode atleter i Somalia, men når det kommer til penge, er det en anden historie, skriver Twitter-brugeren Elham Garaad.

Selvsamme Garaad har taget et billede af vicepræsidentens Instagram-opslag, hvor hun lykønsker niecen med udtagelsen til legene i Kina. Et opslag der efterfølgende er blevet slettet.

Visum til Europa?

Den store somaliske avis Horn Examiner bringer en stor historie om emnet onsdag.

- Udtagelsesprocessen, der skulle være et studie i resultater og talent, er martret af påstande og anklager om nepotisme og dårlig ledelse. Kritikere påstår, Bashirs udvægelse er en åbenlys hån af fair konkurrence og sender en bekymrende hilsen om integriteten i Somalias sportssystem, skriver avisen.

Og så til en anden og endnu mere bekymrende påstand:

For unavngivne kilder siger til avisen, at årsagen til deltagelsen er en anden end bare at sende en repræsentant. Angiveligt er Nasra med, fordi hun skal hjælpe en anden atlet i den somaliske trup med at opnå et Schengen-visum – og derpå forsøge at opnå asyl i Europa via mesterskaberne i Chengdu. Hvordan de så har tænkt sig at gøre det, melder historien ikke noget om.

Den somaliske olympiske komité har endnu ikke kommenteret episoden, men landets sportsminister har ifølge Horn Examiner beklaget det og sagt, at man fra officielt hold var uvidende om hendes deltagelse.

Og så en sidste lille detalje: 21 sekunder… Husker du Florence Griffith-Joyner. Hun har stadig verdensrekorden på 200 meter-distancen. Det tog hende 21,34 sekunder.