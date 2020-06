Hård kritik - for den dér

Langrendstjernen Therese Johaug har fået hård kritik for at bruge en såkaldt lyshare, da hun satte sin supertid

Normalt er hun dronningen af langrend, men hun kan også rende langt - og hurtigt - i hel traditionel forstand.

Torsdag satte Therese Johaug en supertid ved The Impossible Games i Norge, da hun helt solo løb rundt på banen.

Hun tilbagelagde 10.000 meter på 31 minutter og 40 sekunder, hvilket ville have været nok til EM-guld i 2018 og VM-bronze i 2019.

Men der er kritik af hendes metode.

Johaug valgte at bruge en såkaldt lyshare, så hun kunne følge med i, hvilket tempo der skulle til for at komme under 31 minutter og 50 sekunder, hvilket var VM-kravet sidste år.

Sådan her er Johaug mest kendt. Foto: Vesa Moilanen/Ritzau Scanpix

Den svenske atletik-ekspert Anders Lennart Julin er ikke fan af den anordning.

- Jeg synes, det er ret trist, siger han til Expressen.

- Det har dybest set været forbudt i hele atletikkens historie, da det har været betragtet som uautoriseret hjælp.

Ifølge eksperten har atletikforbundet sneget forbuddet ud af reglementet, og det er også set ved konkurrencer sidste år.

Han medgiver, at der jo ofte er menneskelige harer med for at hjælpe de hurtigste, men han er ikke meget for at overlade den del til en maskine.

Johaug kom tilbage i 2017 på kant med dopinglovgivningen. Foto: Heiko Junge/Ritzau Scanpix

Johaug giver ikke meget for kritkken.

- Jeg er faktisk meget uenig. Det er mere snyd at have en almindelig hare, siger hun og nævner, at sådan en eksempelvis tager vindmodstanden for de bagvedliggende, siger hun til Nettavisen.

Johaug er en omdiskuteret figur i norsk sport, og hun kom på alles læber, da hun blev idømt en dopingkarantæne på 13 måneder. Hun havde brugt en læbesalve, der stod på listen over forbudte stoffer. Hun forsøgte at bevise sin uskyld, hvilket er skildret i dokumentaren 'Skidronningens nedtur'.

