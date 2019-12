Hædret som den største - nu er han død

Den newzealandske atletiklegende Sir Peter Snell er død. Han blev 80 år.

Snell vandt tre OL-guldmedaljer i 800 og 1500 meter løb og satte seks verdensrekorder. Det skriver mediet stuff.co.nz.

Den første guldmedalje sikrede han sig ved OL i Rom i 1960 i 800 meter løb.

Fire år senere - ved OL i Tokyo - skrev han atletikhistorie ved som den første mandlige løber siden 1920 at vinde guld på begge distancer ved samme OL. Den præstation har ingen mandlig løber siden været i stand til at gentage.

Mellemdistanceikonet er også historisk som indehaver af den ældste nationale rekord på en OL-distance. Ingen løbere i New Zealand har således formået at overgå hans tid på 1 minut og 44,30 sekunder på 800 meter. Rekorden satte Peter Snell i 1962, og den står stadig her 57 år efter.

Sir Peter Sell blev 80 år. Foto: Ritzau Scanpix

Peter Snell blev i 2000 kåret som New Zealands største sportsudøver i det 20. århundrede. Han blev også adlet og kunne derefter tilføje et Sir foran sit navn.

I 2012 var han blandt de 24 første, som blev valgt ind i Det Internationale Atletikforbunds Hall of Fame.

Sir Peter Sell blev i 2004 hædret med et frimærke. Foto: Ritzau Scanpix

Hans karriere som en af verdens bedste mellemdistanceløbere varede forholdsvis kort tid - fra 1960 til 1965.

Efter pigskoene blev lagt på hylden, flyttede Peter Snell til Texas i USA. Han døde torsdag i sit hjem i Dallas.

Se også: IAAF-enhed suspenderer russisk atletikpræsident

Se også: Kæmpe triumf: Dansk VM-guld