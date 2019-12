Har forregnet sig: Venter på OL-brev

Mens andre ventede spændt på, hvad der var i julepakkerne, må den danske maratonløber, den somalisk-fødte Abdi Ulad Hakin fortsat vente på et brev fra World Athletics.

Brevet skulle gerne indeholde en officiel bekræftelse på, at hans tid fra Fukuoka på 2.11,03 timer har kvalificeret ham til sommerens OL.

Problemet er, at World Athletics, før navneskiftet kendt som IAAF, har forregnet sig.

OL-kravet hedder 2.11.30 timer, og næsten 371 har i denne sæson løbet under kravet, så det olympiske maratonløb er overbooket.

Efter planen kan kun 80 pladser komme til start, og den danske maratonløber står da heller ikke på den foreløbige startliste, der allerede kan læses på nettet.

Således rækker Abdi Ulad Hakins ellers fornemme tid fra Fukouko til at være årets 325. bedste tid, så umiddelbart er han langt fra OL, selv om hans tid var 27 sekunder under kravet.

Derfor har elitechef Bo Overgaard været i kontakt med World Athletics for at forhøre sig, og højst uofficielt har han fået at vide, at Abdi Ulad Hakin kan se frem til at løbe OL.

- Jeg vil have det på skrift, siger elitechefen, som sort på hvidt vll se, at Abdi Ulad må løbe i Sapporo, før han vil bede Danmarks Olympiske Komite om at udstede en billet.

Maraton er sammen med kapgang på grund af den fugtige varme flyttet fra Tokyo til den tidligere vinter OL-værtsby, fordi der er ingen, som ønsker at se de samme scener som fra eftersommerens VM i Qatar, hvor flere løbere bukkede under og kollapsede.

Med flytningen er der opstået en ny situation, som kan få den betydning, at der vil blive plads til flere løbere og kapgængere, fordi deltagerantallet i de diverse øvelser er ofte afpasset med, hvor mange der kan bo i den olympiske by.

Efter at være flyttet godt 1000 km nordpå, kan der blive plads til flere deltagere.

Abdi Ulad Hakins tid på den klassiske distance er den næstbedste tid løbet af en dansker, kun overgået af afdøde Henrik Jørgensen, som tilbage i 1985 skrev historie ved at vinde London Maraton i 2.09,43 timer.

Løbet i Fukouko var nøje udvalgt til at klare OL-kravet, og Abdi Ulad Hakin stillede til start efter et længere træningsophold i Kenya.

Norges nye maratonhåb Sondre Moen var på den samme tur, da han brød igennem på maratondistancen med europæisk rekord, 2.05,48 timer.

OL-sølvvinder Sara Slott Petersen er klar til at gentage Rio-triumfen i Tokyo (Foto: AP)

Modsat maratonkollegaen har den tre-dobbelte U 23-europamester Anna Emilie Møller og OL-sølvvinder Sara Slott Petersen fået bekræftet deres billet til OL.

Elitechef Bo Overgaard har desuden et håb om, at blandt andet Benjamin Vedel og Andreas Bube på henholdsvis 400 m og 800 m kan nå at kvalificere sig.

