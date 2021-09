Har seks livvagter og ingen penge

OL-atleten Kristina Timanovskaya flygtede under OL i Tokyo, fordi hun blev en brik i et politisk spil i hjemlandet, Belarus

Det skabte stor opsigt, da den belarussiske atletikudøver Kristina Timanovskaya blev nægtet at stille til start i sit indledende heat ved OL i Tokyo, efter hun havde kritiseret det belarussiske atletikforbund.

Begivenhederne udviklede sig hurtigt, og Timanovskaya blev bedt om pakke sine ting og tage til lufthavnen for at flyve hjem.

Hun nægtede at gå om bord på flyet hjem og søgte i stedet beskyttelse fra det japanske politi i lufthavnen. Herefter opholdt hun sig på den polske ambassade i Tokyo i to nætter, før hun fløj til Polens hovedstad, Warszawa.

Hun frygtede kort og godt, at hun, som en brik i et storpolitisk spil, ville blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvis hun vendte hjem.

Asyl i Polen

I dag befinder Timanovskaya sig i en ny virkelighed i Polen, hvor hun har fået asyl.

- Det er meget kompliceret, fortæller Kristina Timanovskaya i et stort interview med Der Spiegel, hvorefter hun fortsætter.

- Jeg har ingen penge, og jeg har ikke længere en konto. Vores opsparing var gået til vores bil, og min løn er blevet brugt til at hjælpe min mor med at betale et lån. På grund af Corona, og fordi jeg ikke længere kan konkurrere, så løb jeg for nylig tør for sponsorer, fortæller Timanovskaya.

På et pressemøde i Warszawa torsdag fortalte Kristina Timanovskaya, at hun er en sportsmenneske, som ikke forstår sig på den politiske verden. Foto: Stringer/Reuters

Frygter for sit liv

Det er den polske stat, der p.t. betaler kost og logi til Kristina Timanovskaya og hendes partner.

Hvis hun skal til lægen eller sågar blot ud på en gåtur i parken, så skal det planlægges nøje i forvejen, og det sker udelukkende i følgeskab med seks livvagter.

Disse sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige, fordi hun frygter for sit liv. Hun refererer i Der Spiegel-interviewet bl.a. til aktivisten Vitaly Schischow, der blev myrdet i sit eksil i Kiev for få uger siden.

Oppositionen i Belarus beskylder regeringen og Viktor Lukashenko for at stå bag drabet.

Familie chikaneres

Kristina Timanovskaya siger videre, at hun er i daglig kontakt med sin familie i Belarus, som med hendes ord 'chikaneres' i hjemlandet. Hun fortæller, at hendes mor er blevet truet med en fyreseddel, mens hendes synshandicappede bror er blevet tvunget i militærtjeneste.

Kristina Timanovskaya oplyser, at hun nu vil konkurrere for Polen i sine løb fremover, men at hun som en ægte patriot ikke har i sinde at opgive sit belarussiske pas.