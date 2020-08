Helt godnat: Den bedste blev nummer to

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Sydafrikanske Ruswahl Samaai sprang 8,09 meter i længdespringskonkurrencen ved Diamond League-stævnet i Stockholm søndag.

Et fint spring – konkurrencens næstlængste. Kun overgået af hjemmebanefavoritten Thobias Montler, der nåede ud på 8,13 meter.

Alligevel kunne Samaai lade sig hylde som vinder af konkurrencen.

Giver det ikke mening? I så fald er det forståeligt.

Det er heller ikke alle iagttagere af stævnet, der giver meget for det nye koncept, der har gjort det muligt at vinde, selvom man ikke er den bedste atlet på dagen.

Årsagen er Final Three, et nyt system, der går ud på, at de tre bedste springere fra de fem første forsøg, kvalificerer sig til et finalehop, hvor de så afgør, hvem der bliver nummer ét, to og tre.

Både glad og trist

I den sidste runde var Samaai dygtigst med sine 8,09 meter, mens svenske Montlers længere hop havde fundet sted i indledende runde.

- Jeg ved ikke, om jeg vil fejre sejren, fordi ham med det længste hop ikke vandt. Det gør mig både glad og trist, at jeg er dagens vinder, sagde han.

Montler, der fire gange i konkurrencen var kommet ud på den anden side af otte meter, var anderledes muggen.

- Jeg er glad for mine fire gange over otte merer, men jeg bryder mig ikke om systemet, sagde han til Diamond Leagues hjemmeside efter konkurrencen.

Thobias Montler nåede fire gange over otte meter - og havde konkurrencens længste spring. Det rakte til en andenplads. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Han fik opbakning fra flere i sporten, blandt andre den mangedobbelte verdensmester i længdespring Brittney Reese.

- Det er forfærdeligt! Vores sport fortsætter med at gå i den forkerte retning, tordnede hun på Twitter søndag og fik opbakning fra den skotske diskoskaster Kirsty Law:

- Det er en vittighed. Det er noget, vi må skille os af med, skrev hun.

'Det bør aldrig være sådan'

Der er sådan set enighed hele vejen rundt om, at det er fint at finde nye løsninger i bestræbelserne på at engagere publikum og skabe spænding i konkurrencerne.

Meeeeen…

- Da jeg hoppede i finalen, tænkte jeg på, at jeg kunne overtræde, og så ville jeg ikke have mulighed for at vinde. Det betød, at jeg løb mindre hurtigt og sikrede en større margin til planken, og så ryger muligheden for at springe langt, kom det fra Montler.

Samaai stemmer i og applauderer ekstra spænding. Men han noterer sig, at det går ud over de andre udøvere, der dermed mister muligheden for at levere et topresultat.

- Det er ikke godt, og det bør aldrig være sådan, at kun de tre bedste går videre, siger han.

