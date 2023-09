Helt grotesk: 11.000 løbere smidt ud

Der er visse regler, når man løber maraton.

Du snyder ikke.

Ikke noget med doping og den slags, og du tager ikke bussen eller andre motoriserede køretøjer, der kan hjælpe, når musklerne føles som beton, og du hiver efter vejret.

De regler gælder alle steder. Også i Mexico, hvor der i weekenden blev afviklet et af de helt store maratonløb med deltagelse af godt og vel 30.000 løbere.

Men der synes at være en idé i netop det løb om, at regler er til for at blive bøjet. For arrangørerne af XL Maratón de la Ciudad de México Telcel 2023, som det så mundret hedder, har set sig nødsaget til at diskvalificere ikke færre end 11.000 af de deltagende.

Altså mere end hver tredje.

Årsag: De snød.

Det er ikke første gang

Ifølge lokale mexicanske medier formåede de 11.000 fusentaster og snydepelse ikke at registrere sig på de indlagte checkpoints for hver femte kilometer, og der er ifølge avisen Record mange eksempler på deltagere, der har gjort brug af enten offentlig eller privat transport for at komme fra punkt A til B.

- Vi bliver nødt til at fortsætte med at undersøge og identificere de tilfælde, hvor deltagere har udvist usportslig indstilling i løbet af arrangementet, der vil ugyldiggøre deres tider, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Løbet er, som deltagerantallet indikerer, ikke noget lille løb. Det er af det internationale atletikforbund World Athletics kategoriseret som et gold-løb sammen med blandt andre Copenhagen Half Marathon - niveauet lige under de største som Boston, New York, Tokyo og Berlin.

I øvrigt er det ikke første gang, det stikker af i Mexico. I 2017 blev i omegnen af 6.000 løbere diskvalificeret - svarende til hver femte deltager. Året efter var tallet 3.000.

Bolivianske Hector Garibay (2.08,23 timer) og kenyanske Celestine Chepchirchir (2.27,17 timer) vandt for henholdsvis mænd og kvinder. Uden at tage bussen.