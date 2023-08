Helt vildt! Dansker slår verdensrekord

Danske Stine Rex har søndag morgen slået verdensrekorden for ultraløb, da hun passerede 486 km på under tre døgn

Selvom Stine Rex har helt indtil kl. 10, så er det allerede nu sikkert, at hendes meget fulgte ultraløb rundt om Søparken i Aabybro kaster en verdensrekord af sig.

For den 44-årige danske løber havde nemlig 72 timer - tre hele døgn - til at tilbagelægge 486 kilometer. En total, hun passerede kort før kl. 7 søndag morgen. Det skriver TV 2 Nord i sin liveblog fra refkordforsøget.

Dermed har Stine Rex hele tre timer til at forbedre verdensrekorden - og der er en god mulighed for at lægge et godt stykke til.

Rex har undervejs kun ligget stille i cirka fire timer og bevæger sig derfor med knap 7,5 km/t i gennemsnit på sin tur. Hastigheden er naturligt nok for nedadgående, men det er alligevel realistisk at komme over 500 km-grænsen, som hun har sat som et nyt mål undervejs.

Der er naturligvis et spørgsmålstegn ved, hvor holdbare benene er efter sådan en omgang. Under alle omstændigheder vil der være god opbakning til Stine Rex, der under rekordforsøget stort set hele tiden har haft selskab på den korte rute - som bliver vendt om hver 12. time for ikke at kede løberen alt for meget.

Således forventes der også en del mennesker i Søparken i Aabybro til formiddag, når Stine Rex kl. 10 kan gøre sin total op og se, hvad hendes nye verdensrekord lyder på.

Ved siden af det rent sportslige har Stine Rex' rekordforsøg også et andet formål. Hun samler nemlig penge ind undervejs til organisationen Skyggebørn, der er en støttegruppe til børn, der har mistet en, der står dem nær.