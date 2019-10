Historisk VM-guld til Tyskland

I 26 år har Tyskland ikke vundet en VM-medalje i længdespring, og det er ellers en disciplin, landet tidligere har været god til.

Men søndag aften vandt Malaika Mihambo VM-guld, da tyskeren i finalen dominerede og leverede et spring på 7,30 meter i Doha.

- Jeg kan ikke helt fatte det selv. Jeg er meget lykkelig, siger 25-årige Mihambo ifølge dpa til ZDF.

Det var første gang siden 1993, at Tyskland kunne juble over en medalje i disciplinen. Dengang vandt længdespringeren Heike Drechsler guld for anden gang - ti år efter sin første guldmedalje i 1983.

54-årige Drechlser så finalen i længdespring på tv, og ifølge dpa var hun jublende glad over at se Mihambos tredje spring på 7,30 meter.

Heike Drechsler til højre i selskab med landsmanden Katrin Krabbe ved EM i 1990. Foto: Luca Bruno/AP

Tidligere i år var Mihambo noteret for et spring på 7,16 meter, men det blev overgået søndag aften.

- Det tredje forsøg var magisk. Nu vil jeg åbne en flaske champagne og skåle på det.

- 7,30 meter er så stærkt. Det var et klassespring, og hun var cool. Hun er mentalt meget stærk, siger Drechlser.

Mihambo, som sidste år blev europamester i længdespring, er med søndagens præstation noteret for de fire længste spring i år.

I VM-finalen var ingen af rivalerne tæt på at slå tyskeren. Tættest på kom ukraineren Maryne Bekh-Romanchuk med et spring på 6,92 meter.

Det var blot en enkelt centimeter længere end nigerianeren Ese Brume, som måtte nøjes med bronzemedaljen.

Mihambo var den eneste, der i søndagens VM-finale kom længere end syv meter, hvilket hun præsterede i hendes tre sidste forsøg.