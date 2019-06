Historiske scener: Teenagere vækker opsigt forud for VM

Fokus var på Elaine Thompson og Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Sådan er det altid, når de to kulørte sprintere stiller op til konkurrencer. Primært fordi de er så pokkers hurtige og har vundet de seneste tre OL på 100 meter-distancen. Men nu også fordi, de bare har et talent for at tiltrække sig opmærksomhed med deres ydre og måder at tage sig ud på.

Men finalen ved det jamaicanske mesterskab i Kingston i weekenden, som føromtalte stjerner nu også delte mellem sig med guld til Thompson og sølv til Fraser-Pryce, illustrerede, at de skal til at dele opmærksomheden med en bare 17-årig opkomling.

For Briana Williams viste, at hun er fremtiden i det hæsblæsende løb, der blev afviklet i en sådan fart, at Florence Griffith-Joyners navn dukkede op.

Det gør det kun, når tiderne i mål nærmer sig amerikanerens utrolige verdensrekorder fra Seoul for 31 år siden.

Først kom Thompson i 10,73 sekunder. Ubeskrivelig kort tid efter tonsede Fraser-Pryce over målstregen i samme tid, mens Williams på tredjepladsen fik godkendt tiden 10,94 sekunder.

Elaine Thompson (til venstre) og Shelly-Ann Fraser-Pryce på medaljepodiet i Rio for tre år siden. De regnes som to af historiens bedste 100 meter-løbere. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Og den skærer vi lige ud i pap, så alle er med.

Der er af gode grunde fortsat langt ned til de bedste mænds tider med Usain Bolts 9,58 som verdensrekord. Men hos kvinderne er 10,49 sekunder, som Flo-Jo løb i udtagelsesstævnet forud for OL i '88, uhyggeligt og nærmest monstrøst. Og ingen har været i nærheden siden.

Thomson og Fraser-Pryces vindertid er årsbedste i verden.

Og det var første gange nogensinde, at to kvinder i samme løb kommer i mål under 10,75 sekunder. Det har det internationale atletikforbund, IAAF, bekræftet.

Blot ti kvinder gennem tiden har præsteret at løbe 10,75 – eller lavere!

To af dem er i øvrigt Thompson og Fraser-Pryce, der har personlige rekorder på 10,70 sekunder. Fjerdehurtigst nogensinde.

Men tilbage til Briana Williams.

Det er bare anden gang nogensinde, at en U18-løber når under 11 sekunder, og tiden, der er årets fjerdebedste i verden, rakte til en plads ved VM i Doha senere på året.

- Jeg vidste, at det ville blive det hårdeste løb i mit liv. Jeg er bare glad for, at jeg kvalificerede mig til Doha-holdet og at jeg brød 11 sekunders-reglen. Det var mit mål for hele sæsonen, sagde hun til IAAF’s hjemmeside.

Sha'Carri er også på vej

Hun er langt fra et ubeskrevet blad i international atletik.

Ved U20-VM i finske Tammerfors sidste år vandt hun guld i både 100- og 200 meter.

Dengang fortalte hendes træner, den tidligere OL-medaljevinder Ato Boldon, til norske NRK:

- Du så den næste sprint-dronning! Alle der har set denne pige løbe, kan se potentialet. Hun bliver den bedste i historien på 100 og 200 meter. Hun er ikke bange for nogen, sagde han.

Men der er mere endnu.

Det er nemlig ikke mere end et par uger siden, at den 19-årige amerikaner Sha’Carri Richardson tordnede sømmet i bund og vandt det amerikanske U20-studentermesterskab i 10,75 sekunder.

Det fik hende efterfølgende til at annoncere, at hun vælger at blive professionel…

Alle disse fakta tilsammen gør, at VM-finalen til oktober meget vel kan gå hen og blive noget af det mest interessante overhovedet i international sport i 2019.

Sha'Carri Richardson vinder det amerikanske mesterskab i Austin, Texas 8. juni. Foto: Eric Gay/AP/Ritzau Scanpix

