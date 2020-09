Højtflyvende svensker sætter ny verdensrekord

Armand Duplantis cementerede torsdag sin status som kongen af stangspring.

Her satte den 20-årige svensker ny verdensrekord i udendørs stangspring, da han ved et Diamond League-stævne i Rom slog legendariske Sergej Bubkas rekord fra 1994.

Ukraineren nåede dengang 6 meter og 14 centimeter, men Armand Duplantis hoppede torsdag en enkelt centimeter højere, så verdensrekorden nu lyder på 6 meter og 15 centimeter.

Duplantis satte rekorden på sit andet forsøg på højden og havde endda lidt at give af. Til trods for det valgte svenskeren ikke at prøve at nå længere op i højde.

Den amerikanskfødte atletikkomet havde i forvejen rekorden for det højeste stangspring nogensinde indendørs. Den er på 6 meter og 18 centimeter og blev sat i Glasgow i februar.

Verdensrekorderne er resultatet af at have fået stangspring ind med modermælken i en atletikfamilie. Hans svenske mor og amerikanske far er stadig hans nærmeste trænere.

Faderen Greg var selv stangspringer, mens moren Helena var syvkæmper. Storebror Andreas var stangspringer og deltog ved ungdoms-VM, og lillesøster Johanna er også stangspringer. Storebror Antoine spiller professionel baseball.

I samme stævne i Rom deltog også Sara Slott Petersen i 400 meter hæk. Den 33-årige danske profil leverede en tid på 55,20 sekunder. Det rakte til en fjerdeplads.

Hollandske Femke Bol var bedst med tiden 53,90 sekunder.

Sara Slott Petersens personlige rekord lyder på 53,55 sekunder.

24-årige Mette Graversgaard sluttede næstsidst på ottendepladsen i 100 meter hæk med tiden 13,30 sekunder.