Hold øje med ham DK: Nyt dansk stortalent satte rekorder på stribe

Der var skæld ud, da det nye danske håb, Benjamin Lobo Vedel leverede hattrick og for tredje gang i denne sæson satte en ny danske rekord indendørs.

Natten til søndag var turen kommet til 400 m, hvor han med tiden 46,14 sekunder forbedrede Nick Ekelund-Arenanders fire år gamle rekord med 0,14 sekunder ved et stævne i Fayetteville, Arkansas.

Selv om det var aftalt, at den 20-årige Aalborg-løber ikke skulle gå all in og nøjes med at forbedre rekorden, var træneren bagefter ikke tilfreds med præstationen.

Årsagen var, at Benjamin Lobo Vedel undervejs lod sig distrahere af et styrt, som skete bag danskeren i udgangen af næstsidste sving.

Den unge dansker havde så travlt med at kigge på storskærmen for at se styrtet, at han selv var ved at falde.

- Jeg fik skæld ud, men det viste også, at der vil være nogle nemme tiendedele at hente næste gang, sagde Benjamin Lobo Vedel efter rekordløbet, som gør ham til verdens 6. bedste i år og Europas næstbedste.

Få timer før løbet i Fayetteville havde Norges verdensmester i 400 m hækkeløb, Karsten Warholm løbet 45,88 sekunder i Ulsteinvik.

Efter den tredje danske rekord i lige så mange løb vil Benjamin Lobo Vedel tage et break og først løbe igen om to uger i South Carolina, hvor han forleden med en flyvende start løb 45,5 sekunder på sidste tur for Florida Gators i 4 x 400 m stafet.

Så det kan ligne alle gode gange fire, når Aalborg-løberen igen vil sætte sig i startblokken.

Samtidig kan dansk atletik fortsætte med at ærgre sig over, at han for sit college ikke må løbe VM-indendørs i Birmingham for at være klar til de efterfølgende amerikanske collegemesterskaber.

