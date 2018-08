Holder løfte efter EM-sensation: Landstræner spiser underbukserne

For sin egen skyld og for smagen skal han nok finde et par rene underbukser til suppen eller grøden.

Den svenske landstræner for juniorerne, Jonas Ansheim, blev allerede få timer efter- i en såkaldt snap - mindet om, at han i et svagt øjeblik lovede at spise underbukserne, hvis Armand Duplantis sprang over 6,00 m og blev europamester.

Et løfte, som lød ufarligt indtil i søndag aften, hvor atletikken fik en ny superstjerne på samme stadion i Berlin, hvor Usain Bolt for ni år siden brød igennem med verdensrekorder på 100 m og 200 m.

Nu er verdens hurtigste mand fortid, men Armand Duplantis er i den grad fremtiden efter et gennembrud uden sidestykke.

Tre gange på den uforglemmelige aften i Berlin forbedrede Armand Duplantis sin pr-rekord (Foto: AP)

Den 18 årige knægt sprang ind i stangspringernes eksklusive 6-meter-klub med det fjerde bedste spring i verden til dato, da han sensationelt vandt EM-guld med 6,05 m i en konkurrence, som vil gå over i historien som den fornemste til dato i disciplinen.

Springet var igen det næsthøjeste under åben himmel.

Efter det Internationale Atletik Forbund er holdt op med at skelne mellem udendørs og indendørs, har EM-finalens treer, Renaud Lavillenie, Frankrig, med 6,16 m indendørs overtrumfet legenden, Sergej Budkas udendørs rekord på 6,14 m fra Sestriere, Italien sat tilbage i 1994.

Det var i øvrigt den fantastiske ukrainske stangspringers 35. verdensrekord og han kunne efter rekordspringet køre væk en Ferrari udlovet af Fiat-familien, Agnelli for en verdensrekord.

Dagen derpå er Sverige ret så sikre på, at Armand Duplantis en dag vil slå verdensrekorden.

98 procent af Aftonbladets læsere er kun uenige om, at det vil ske snart eller om nogle år.

- Der er 6,20 m gemt i ham, lød vurderingen det fra den tidligere verdens- og europamester Kajsa Bergqvist i højdespring, som i dag svensk TV-ekspert.

Hun var en af mange, som undrede sig over, at Armand Duplantis valgte at stoppe med at springe efter at have klaret 6,05 meter og vundet den tætte EM-konkurrence.

- Jeg var træt. Der var ikke mere tilbage, forklarede den unge europamester på pressemødet efter en konkurrence, hvor han tre gange forbedrede sin personlige rekord med først 5,95 m, så 6,00 m og til slut 6,05 m.

Den bare 18 årige Armand Duplantis vandt EM-guld med det fjerde højeste spring nogensinde (Foto: AP)

Dermed satte han ikke bare svensk rekord, men også amerikansk rekord, fordi Armand Duplantis har dobbelt statsborgerskab, og i USA kan såkaldte 'medborgere' også sætte nationale rekorder.

Efter planen skulle den nykårede europamester tilbage fra Berlin til USA for at gå på college, men de fleste iagttagere gætter på, at han dropper skolen for en professionel karriere.

Han vil blive et kæmpe hit, men han vil formentligt ikke kunne gentage Sergej Budkas smarte kunststykke, som bestod i, at han hele 35 gange forbedrede verdensrekorden, altid med en centimeter for at indkassere den ene bonus efter den anden for en verdensrekord.

Det var overnævnte forbundskaptajn Jonas Ansheim ,som for tre år siden på Facebook fik skabt kontakten med den nye stjerne.

Selv om det blev til nej i første forsøg, blev kontakten holdt ved lige, og det tiltalte ikke mindst faderen og træneren Greg Duplantis, tidligere stangspringer med 5,80 m som personlig bedste, som selv havde oplevet, hvor svært det var at komme frem i USA.

Da Armand ændrede mening og gerne ville stille op for Sverige, blev ikke mindst moderen, den tidligere syv-kæmper Helena Hedlund og bedsteforældrene i Avesta nær Uppsala utrolig glade.

Det er en rigtig stangspringsfamilie, som har bopæl i Lafayette, Louisiana, og i stedet for en trampolin i baghaven har familien en stangspringsmåtte stående.

- Når man har lovet noget, skal man også holde det, men nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal tilberede underbukserne i en suppe eller grød, har Jonas Ansheim fortalt til Radiosporten i Sverige.

Selv om Armand Duplantis efter sejren erkendte, at han ikke kunne huske det ene spring fra det andet, fordi der var helt 'sort' , kunne han alligevel huske forbundskaptajnens vilde løfte.

De glemte spring ville han hjem og hurtigst muligt gense på You Tube, hvor han siden fire års alderen har haft stangspring som sin favorit.

Hans store helt er i øvrigt EM-bronzevinder, Renaud Lavillenie, og det må være gensidigt, fordi franskmanden har omtalt sin unge overmand eller dreng, om man vil, som en lillebror.

Næsten som brødre fejrede 18 årige Armand Duplantis sin EM-sejr sammen med verdensrekordholder, Renaud Lavillenie (Foto: AP)

