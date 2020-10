Hurtig verdensmester er renset i dopingsag

Den forsvarende verdensmester i 400-meterløb for kvinder, Salwa Eid Naser, er blevet renset i den sag, hvor hun var beskyldt for at have forbrudt sig mod antidopingreglerne.

Siden starten af juni har hun været suspenderet af Atletiksportens Integritetsenhed (AIU), men det er hun ikke længere.

Det skriver AIU i en 15 sider lang afgørelse.

Hun havde forbrudt sig mod reglerne for 'whereabouts' fire gange, så hun ikke kunne dopingtestes. Da tre af tilfældene var inden for en periode på 12 måneder, risikerede hun mellem et og to års udelukkelse.

I tirsdagens afgørelse fra AIU lyder det dog, at hun i et af tilfældene - i april 2019 - ikke blev registreret som udeblevet fra en antidopingtest af disciplinærenheden i Det Internationale Atletikforbund (World Athletics).

Som følge deraf har hun ikke brudt whereabout-reglerne tre gange inden for en periode på 12 måneder og undgår derfor en straf.

Afgørelsen kan appelleres til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), hvis AIU ønsker det, lyder det i afgørelsen.

Den 22-årige Salwa Eid Naser blev født i Nigeria, men har siden 2014 stillet op for Bahrain.

Hun vandt VM-guld på 400 meter i en fantomtid i Doha sidste år. Hun løb i tiden 48,14 sekunder, den tredjehurtigste tid i historien og den hurtigste siden 1985.