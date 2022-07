Hvad laver han dog der?

En kameramand stod midt på banen, da løberne i 3000 meter forhindringsløb skulle forbi under VM i Oregon

Hvis der er et sted, man ikke skal stå på et atletikstadion, så må det være løbebanen.

Det var en kameramand dog fløjtende ligeglad med, da der skulle løbes 3000 meter forhindringsløb på herrersiden til VM i Oregon.

Han var dybt fokuseret på at få nogle gode billeder i kassen, da løberne skulle passere ham.

Heldigvis undveg de ham uden de store problemer, men det kunne have endt meget galt.

- Jeg var lidt bange for, at han ville gå til den ene eller den anden side, men heldigvis forstod han ikke, hvor vi var, før alle havde passeret ham, sagde løberen Evan Jager til New York Times ifølge VG.

Du kan se den skøre episode i videoen her.

Det blev marokkanske Soufiane El Bakkali der tog guldet, og det er første gang siden 2005, at en løber med anden nationalitet end kenyansk har vundet på den distance.

Lemecha Girma fra Etiopien tog sølv, mens kenyanske Conseslus Kipruto nappede broncemedaljen.

