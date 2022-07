Indgår forlig med håndboldstjerne

Den hollandske håndboldstjerne Estavana Polman og Team Esbjerg har indgået forlig efter flere måneders intern strid.

Det oplyser håndboldklubben torsdag i en pressemeddelelse.

Polman og Esbjerg ragede i løbet af sidste sæson uklar, og den vestjyske klub meddelte, at hollænderen ikke ville være en del af førsteholdet i det sidste år af hendes kontrakt.

Det fik efterfølgende Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen har parterne indgået et forlig, der betyder, at man skilles med virkning fra 30. juni 2022, hvilket vil sige et år før kontraktudløb.

Bestyrelsesformand i Team Esbjerg Bjarne Pedersen glæder sig over, at forløbet nu er bragt til ende.

- Det har været en langstrakt og ubehagelig tid for både klubben og Estavana Polman.

- Vi har i hele forløbet ageret under hensyntagen til klubben og den måde, hvorpå vi driver vores klub.

- Vi har en vision, en målsætning og ikke mindst en stærk kultur, som vi værner om. Samtidig har det ligget os på sinde, at Estavana skal kunne komme videre med sin karriere, siger Bjarne Pedersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Fans ellevilde over AC: Han vinder os Champions League!

Viborg henter kantspiller i Barcelona

Nadal trækker sig fra Wimbledon

--------- SPLIT ELEMENT ---------