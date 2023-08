Indskifter sender Spanien i VM-semifinalen i forlænget spilletid

Spanien er videre til semifinalen ved kvindernes VM i fodbold efter en 2-1-sejr over Holland natten til fredag dansk tid.

Kampen måtte ud i forlænget spilletid, inden indskifteren Salma Paralluelo gjorde det til 2-1 i kampens 111. minut.

Spanien møder enten Sverige eller Japan i semifinalen. Hvem det bliver, afgøres, når de to hold mødes fredag klokken 09.30 dansk tid.

De spanske fodboldkvinder, der også kaldes La Roja, er ikke gået videre fra ottendedelsfinalerne ved de seneste to verdensmesterskaber.

Der var gået 81 minutter af den nervepirrende kamp, inden bolden blev sendt i nettet. Det var Spaniens Mariona Celdentey, der scorede på straffespark, efter at Hollands Stefanie van der Gragt havde haft hånden på bolden i straffesparksfeltet.

Ti minutter senere gjorde Van der Gragt dog skaden god igen, da hun i dommerens tillægstid udlignede og sørgede for, at kampen gik i forlænget spilletid.

Australien og New Zealand er værter for VM. Kampen mellem Spanien og Holland blev spillet i Wellington i New Zealand foran 32.021 tilskuere.

Spanien dominerede ifølge nyhedsbureauet AFP første halvleg med 11 skud på mål. Holdet fik også et mål annulleret det i 37. minut på grund af offside.

I anden halvleg kom Holland bedre med. Halvvejs inde i halvlegen ved stillingen 0-0 så det ud til, at hollænderne kunne få et straffespark og bringe sig foran.

Det skete, efter at Lineth Beerensteyn faldt inde i straffesparksfeltet efter kontakt med spanske Irene Paredes.

Den franske dommer, Stéphanie Frappart, hev det gule kort frem, inden VAR opfordrede hende til at gennemse situationen. Hun endte med at trække afgørelsen tilbage til stor ærgrelse for Beerensteyn.

I den forlængede spilletid havde Holland de bedste muligheder for at sikre sig sejren, men formåede altså ikke at føre dem ud i livet.

Det var spanierne derimod i stand til, da Salma Paralluelo med ti minutter tilbage af den forlængede spilletid sende det spanske hold på sejrskurs.

Spanien skal spille semifinale tirsdag klokken 10.00 dansk tid.