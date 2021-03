Isoleret på coronahotel

Den danske hurtigløber Astrid Glenner-Frandsen forbedrede i sidste uge sin danske rekord i 60-meterløb ved indendørs-EM i polske Torun, men udgangen på mesterskabet er alligevel blevet en kedelig affære for sprinteren.

Ufrivilligt befinder hun sig nemlig stadig i Polen efter at være blevet testet positiv for coronavirus forud for sin hjemrejse til Danmark.

Det skriver hun tirsdag på sin Instagram-profil.

- Jeg blev testet positiv i går (mandag, red.) inden afrejse (med en hurtigtest) og blev sendt med fuld fart i ambulance til et coronahotel i Warszawa. Jeg er her alene, men jeg har fuld opbakning fra forbundet, som gør alt, hvad de kan, for at få mig hjem hurtigst muligt.

- Vi håber på en falsk positiv, og jeg er blevet PCR-testet i dag. Hvis det er tilfældet, kan jeg komme hjem onsdag aften. Hvis ikke, så foreligger der en ny situation, skriver Astrid Glenner-Frandsen.

Hun har også delt billeder af forplejningen på coronahotellet. Den består blandt andet af kogte grøntsager og en salat af syltede agurker.

Søndag brugte den 27-årige københavner 7,32 sekunder på at løbe 60 meter, hvilket var en hundrededel af et sekund hurtigere end den danske rekord, hun satte i januar. Rekordtiden rakte dog ikke til en plads i EM-finalen.

Hurtigløber forbedrer dansk rekord

Vild forvandling: - Blodet løb ud af mig