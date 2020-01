Jomfru afslører stor hemmelighed

Lolo Jones fortæller - siddende i et isbad - at hun ALDRIG skulle have fortalt omverdenen, at hun ikke vil dyrke sex før ægteskabet

- Det er bare noget, jeg gerne vil gemme til min mand.

Sådan sagde den amerikanske hækkeløber Lolo Jones i 2012, 29 år gammel, da hun lod sig interviewe til HBO’s ’Real Sports with Bryant Gumbel’.

Emnet var hendes mødom. Kort og godt.

Den var intakt under interviewet, og det er den stadig.

Hun er nu gået hen og blevet 37 år, og er der noget, hun gerne ville lave om, hvis hun kunne, så er det ovenstående citat.

Ja, alt hvad hun sagde i interviewet om at gemme sig til den rigtige mand.

For det kan godt være, hun er principfast og overbevist, men at melde ud i offentligheden, at hun ikke ville miste sin mødom, før hun er blevet gift, tenderer alligevel en af de største brølere, hun har begået til dato.

Det fortæller hun til komikeren Kevin Hart i dennes alternative talkshow ’Cold as Balls’, hvor han i et isbad interviewer kendte.

- Det dræbte alle mine dates efter det. Altså, der var ikke en chance. Før det havde jeg da i det mindste en chance, siger hun siddende i isklumper til navlen.

Du kan se hele interviewet her

Lolo Jones jubler efter at have kvalificeret sig til OL i London i 2012. Foto: Steve Dipaola/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun tilføjer, at hun før ville danse forsigtigt rundt om emnet.

- Hvordan ville det være et godt tidspunkt at sige det til ham? Ville jeg vente, til han lærte min personlighed bedre at kende – eller skulle jeg smide bomben med det samme?, siger hun.

I interviewet spørger Kevin Hart, om hun har sin mor som forbillede på netop det punkt.

Det er ikke tilfældet.

- Det er bestemt ikke fra min mor. Jeg mener, min mor var aldrig gift. Og hun fik fem børn. Så…hun havde det sjovt, siger Lolo Jones.

Hun er dog af den overbevisning, at det ikke just har været en fordel for hende på banen.

- Jeg har et højere intensitetsniveau, fordi jeg ikke får nogen form for forløsning. Alle kender mig som enerverende og spændt. At dyrke sex hjælper dig som sportsudøver, som kvindelig sportsudøver. Det er godt for dine hormoner. Så jeg arbejder med en ulempe, siger hun.

Lolo Jones bagest i selskab med Elana Meyers Taylor ved World Cup-afdelingen i bobslæde i Park City, Utah, i november 2017. Foto: Rick Bowmer/AP/Ritzau Scanpix

Lolo Jones har ramt en hæk og slutter OL-finalen på syvendepladsen i Beijing. Foto: Gary Hershorn/Reuters/Ritzau Scanpix

37-årige Lolo Jones arbejder for at komme til sit tredje OL, efter hun deltog i både Beijing og London.

Mest dramatisk var hendes finale i Beijing, hvor hun som favorit lå til at vinde guld, da hun ramte næstsidste hæk og mistede så meget momentum, at hun sluttede som nummer syv.

Fire år senere måtte hun nøjes med en fjerdeplads i finalen. Samme efterår blev hun introduceret til bobslæde og skiftede en periode sport, hvor hun ikke alene viste sig som en fremragende bobslædekører, hun vandt også VM-guld med USA og deltog ved vinter-OL i Sochi, hvor de blev nummer 11.

Hun er desuden dobbelt verdensmester i 60 meter hæk.

