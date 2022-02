Kæmpe dansk succes: Ida er brandvarm

Danmark fik for alvor øjnene op for Ida Karstoft, da hun sammen med stafetholdet formåede at bryde 73 års tørke og kvalificere holdet til OL, hvor de igen slog dansk rekord på 4x100m.

Men Karstoft fra Københavner-klubben Sparta kan også på egen hånd. I meget høj grad endda.

Lemvig-lynet har simpelthen åbnet 2022 som en af de hurtigste i Europa på 200 meter-distancen, og hun har på tre løb formået at slå sin egen nordiske rekord tre gange. Senest søndag ved Nordenkampen i Uppsala i Sverige.

Her løb hun 23.22 og satte konkurrenterne til vægs. Det tegner godt for atletik-sæsonen, hvor den 26-åriges store mål er VM i Oregon i juli og EM i München i august.

Inden Karstoft havde Dorte A. Wolfsberg den danske rekord. Den lød på 23.36 og blev sat i 1983.

Karstoft i Brøndby-dragten kort inden fodboldstoppet. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Karstoft har tidligere brugt sin fart på fodboldbanen, hvor hun tørnede ud for Brøndby.

I slutningen af 2016 valgte hun dog at opsige sin kontrakt, i januar 2017 løb hun sit første officielle løb, og kort efter kom hun med på afbud til netop Nordenkampen.

Siden har hun ikke set sig tilbage.