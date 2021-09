Kæmpe drama: De kan miste OL-medaljen

Den britiske løber Chijindu Ujah var med til at vinde OL-sølv i 4 x 100-meterløb ved OL, men Storbritanniens stafethold risikerer at miste sin medalje på grund af doping.

Det Internationale Testagentur (ITA) har således analyseret Chijindu Ujahs såkaldte B-prøve, og den er positiv, oplyser agenturet på sin hjemmeside.

Allerede 12. august kom det frem, at Chijindu Ujah havde afleveret en positiv dopingprøve under OL i Tokyo, og af den årsag blev han suspenderet af Atletikkens Integritetsenhed (AIU).

A-prøven viste spor af de forbudte stoffer ostarin og S-23, der har en effekt som anabolske steroider. For at verificere prøvesvaret har man analyseret B-prøven, som er taget samtidig med A-prøven.

Analysen af B-prøven blev foretaget af ITA den 19. august, og resultatet var altså også positivt.

Nu har ITA sendt sagen videre til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som skal vurdere, om det britiske stafethold skal fratages sin medalje.

I Den Internationale Olympiske Komités regelsæt fremgår det, at hvis én atlet på et stafethold bryder dopingregulativerne, så stryges holdkammeraternes meritter også.

Det vil altså sige, at Zharnel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake, som var med på stafetholdet, også risikerer at miste deres OL-medaljer.

Når CAS har vurderet sagen vedrørende OL-medaljen, bliver sagen sendt videre til Atletikkens Integritetsenhed. Her skal det besluttes, om sagen skal have konsekvenser for andet end OL-medaljen.

Storbritannien endte på andenpladsen efter de overraskende vindere fra Italien.

Canada vandt bronze, og Kina endte på fjerdepladsen. De to nationer kan altså rykke en plads op, hvis Storbritannien får frataget andenpladsen.