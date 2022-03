Kæmpe koks i fabelagtigt show

Man kan sige meget om Armand Duplantis, men den 22-årige svensker kan hoppe højt - og holde fokus.

Det beviste han med al ønskelig tydelighed søndag, da han som ventet suverænt blev indendørs-verdensmester i stangspring ved VM i Beograd.

Verdensrekordholderen slog nemlig sin egen blot to uger gamle verdensrekord, da han kom over imponerende 6,20 meter.

En enestående bedrift, da han som sidste mand faktisk måtte afbryde konkurrencen, efter at de serbiske arrangører ikke kunne få den elektriske enhed, der placerer overliggeren i den rigtige højde, til at fungere. Et tilbagevendende problem konkurrencen igennem.

Derfor måtte 4x400 meter stafet-finalen først afvikles, så tidsplanen ikke skred fuldstændigt, og først derefter kunne Duplantis forsøge sig på verdensrekordhøjden. Den unge svensker kvitterede ved at holde hovedet koldt og kom over i tredje forsøg.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Duplantis med det synlige bevis på, at han er det menneske i verden, der har hoppet højst nogensinde. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er helt vildt. Det føles så godt. Det er svært for mig at tale, for jeg skreg så meget. Jeg forstår næsten ikke, hvad der er sket. Det er mit første VM-guld, og at sætte verdensrekord til VM er en drengedrøm, sagde han til C More.

Problemerne med højdereguleringen betød, at konkurrencen trak ud i næsten tre og en halv time - og det endda selvom Duplantis med få midler faktisk blev en suveræn verdensmester.

Han valgte undervejs at stå over på hver anden højde, og når han endelig var i aktion, klarede han i første forsøg. På højden 6,05 meter måtte brasilianske Thiago Braz som sidste mand give fortabt, og forinden på 5,95 meter havde amerikanske Chris Nilsen revet ned og sikret sig bronzen.

Derefter beordrede Duplantis tværribben op på 6,20 og kunne altså efter en lang pause sætte sin fjerde verdensrekord og dermed føje titlen som verdensmester til den som olympisk mester fra i sommer.