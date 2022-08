Kæmpe nedtur: Dansk stjerne dybt berørt

Den danske sprinter Kojo Musah løb mandag for at nå semifinalen på 100 meter ved EM i atletik i München, men sådan kom det slet ikke til at gå.

På førstedagen mandag formåede han end ikke at fuldføre sit indledende heat.

Musah, der kunne avancere til semifinalen med en placering i top-tre, blev skadet og måtte opgive at løbe videre cirka midtvejs. Han tog sig til højre lår.

Efterfølgende var han dybt berørt, og med tårer i øjnene måtte han i første omgang opgive at gennemføre et interview på DR2.

Får minutter senere var han tilbage og satte ord på en sæson, der har været præget af skader.

- Det er 'story of my life' lige nu. Jeg har ikke haft kontinuitet i min sæson. Jeg havde ikke regnet med noget, som min sæson har været, og jeg løb kun, fordi min familie er her, siger Kojo Musah til DR2.

Uheldet kan også blive en streg i regningen for det danske stafethold på 4x100 meter, der skal i aktion senere på ugen.

Musah er indehaver af den danske rekord på 100 meter med tiden 10,14 sekunder.

Også Frederik Schou-Nielsen løb indledende heat på 100 meter mandag formiddag. Han sluttede på en femteplads i tiden 10,34 sekunder, hvilket ikke rakte til avancement.