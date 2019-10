Kæmpe nedtur: Dansk VM-stjerne diskvalificeret

Sara Slott Petersen er færdig ved VM i atletik, før det for alvor begyndte for den danske stjerne i 400 meter hæk.

Hendes indledende heat endte således med at blive hendes afsluttende løb i Doha.

Det store danske medalje-håb er blevet diskvalificeret efter, at hun ellers spurtede sig ind på en andenplads i tiden 55,28 sekunder. En præstation, der i sig selv var nok til at komme i semifinalen.

Men sådan skulle det altså ikke gå.

For OL-sølvvinderen fra Rio forcerede en af hækkene på ureglementeret vis, og så faldt hammeren i kølvandet på seancen, der blev vundet af storfavoritten Dalilah Muhammad fra USA.

Verdensmesteren var den eneste, der kunne besejre Sara Slott Petersen ved OL i Brasilien i 2016. Godt tre år senere - under aftenhimlen i Qatar - skulle den danske profil ødelægge det for sig selv.

Her passerer Sara Slott Petersen mållinjen som nummer to. Foto: FABRIZIO BENSCH/Ritzau Scanpix

Petersen erkendte i et interview med TV2, at hun havde lavet flere fejl undervejs.

Desværre for hende hørte de ikke kun til i afdelingen for småting. For arrangørerne vurderede, at hun havde passeret en hæk ulovligt undervejs, og så blev en semifinale-billet til en nul-bon.

Sara Slott Petersens træner, Mikkel Larsen, oplyser til tv-kanalen, at den danske atlet har appelleret beslutningen.

Samme procedure var tilfældet i den norske lejr, da et af deres store medalje-håb, Jakob Ingebrigtsen, blev diskvalificeret på 5000 meter-distancen. Straffet for angiveligt at have trådt uden for stregerne.

Her gav det Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Norge medhold, hvorfor teenage-kometen alligevel kunne stille til start i finalen.

Her kæmpede Ingebrigtsen med om guldet til de sidste meter, men endte med at slutte som nummer fem, da han gik kold.

Tirsdag fik Sara Slott Pertersen i overført betydning en spand koldt vand i hovedet, og lige nu ser både semifinale og finale i kvindernes 400 meter hæk ud til at blive uden dansk deltagelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra landstræner Mikkel Larsen, men han har ikke været til at træffe telefonisk.

Se også: Dansk komet sætter rekord i VM-finale